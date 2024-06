Copa America, stasera Argentina-Perù e Canada-Cile: precedenti e dove vedere i match su Sportitalia

Dopo il 3-0 della Colombia sulla Costa Rica e l’1-4 subito dal Paraguay dal Brasile, questa sera al via la terza giornata del Gruppo A della Copa America 2024, live su Sportitalia dall’1.30 con Argentina-Perù, con fischio d’inizio fissato per le ore 02.00 all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida, e Canada-Cile, in programma allo stesso orario, con la Roja che parte leggermente avanti con i favori del pronostico all’Inter&Co Stadium di Orlando. Seguite tutta la Copa America in diretta sul canale 60 del DTT sul nostro sito e sulla nostra app!

Argentina-Perù

Sono 42 i precedenti tra l’Albiceleste e La Bicolor con i numeri nettamente a favore dell’Argentina: 27 vittorie, 10 pareggi e 5 vittorie. Il Perù non batte l’Argentina in Copa America dai quarti di finale del ’97 e ha il “grande vantaggio” che la formazione di Scaloni gioca con una squadra rimaneggiata dopo aver già staccato il pass per i quarti di finale.

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Montiel, Romero, L. Martinez, Acuña; De Paul, Lo Celso, Mac Allister, Nico Gonzalez; Di Maria, Lautaro Martinez. Ct: Scaloni.

PERÙ (3-5-2): Gallese; Callens, Zambrano, A. Santamaria; Polo, Peña, Cartagena, Quispe, Marcos Lopez; Lapadula, Edison Flores. Ct. Fossati.

Canada-Cile

Sfida inedita tra le due Nazionali: il Canada è alla prima partecipazione in Copa America, mentre il Cile l’ha vinta per due anni di fila, nel 2015 e del 2016.

CANADA (3-5-2): Crepeau, Johnston, Bombito, Cornelius; Davies, Laryea, Eustaquio, Kone, Millar; David, Larin. Ct.: Marsch.

CILE (4-3-3): Bravo, Isla, Lichnovsky, Paulo Diaz, Gabriel Suazo; Dario Osorio, Pulgar, Echeverria; Eduardo Vargas, Alexis Sanchez, Davila. Ct.: Gareca.

Classifica Girone A

Argentina 6 (DR 3:0)

Canada 3 (DR 1:2)

Cile 1 (DR 0:1)

Perù 1 (DR 0:1)