Euro 2024, una brutta Italia va a casa: la Svizzera vince 2-0 e approda ai quarti

Svizzera che si presenta con il ben rodato 3-4-3 (all’occorrenza 3-4-2-1) con Sommer in porta, Schar, Akanji e Rodriguez a formare il terzetto arretrato. Sugli esterno spazio a Rieder e Aebischer, in mezzo Xhaka e Freuler. In avanti Vargas e Ndoye a supporto di Embolo. Luciano Spalletti, dopo alcuni dubbi della vigilia, opta per il 4-3-3 con Donnarumma in porta, Darmian, Bastoni, Mancini e Dimarco a comporre il reparto difensivo. A centrocampo Fagioli dal 1′ in cabina di regia, ai suoi lati Cristante e Barella. Il tridente d’attacco conferma le voci degli ultimi giorni: c’è El Shaarawy insieme a Scamacca e Chiesa. Retegui dalla panchina.

La partita

Italia in classica divisa azzurra, anche la Svizzera in maglia tradizionale. Primo pallone della formazione elvetica, la prima occasione è di Embolo. Al 1′ corner subito per la Svizzera, respinge bene la retroguardia azzurra. Primi minuti a tinta elvetica, con l’Italia che fa fatica a ripartire. Al 5′ contatto dubbio in area di rigore azzurra, il direttore di gara fa giocare. Al 6′ azione personale di El Shaarawy, fallo in attacco su Ndoye. Italia in difficoltà nel palleggio, così come accaduto nella fase a gironi. Primi 15′ senza particolari occasioni da rete. Al 19′ grande occasione per Di Lorenzo che però era ripartito in fuorigioco. Al 23′ clamorosa occasione per la Svizzera: Ndoye calcia da posizione ravvicinata, ottima risposta di Donnarumma.

Al 26′ ci prova Chiesa, tiro ribattuto dalla difesa elvetica. Prima mezz’ora senza particolari sussulti, più Svizzera che Italia. Al 35′ primo giallo del match: è per Barella, fallo tattico. Al 37′ la Svizzera va in vantaggio con Freuler: imbucata centrale elvetica, il centrocampista del Bologna controlla bene e batte Donnarumma che non può nulla per l’1-0 Svizzera. Al 45′ ammonito anche El Shaarawy per un fallo di Schar. Termina 1-0 per la Svizzera il primo tempo. Una brutta Italia. Un minuto del secondo tempo e la Svizzera raddoppia: gran gol di Vargas che tira a giro e porta la sfida sul 2-0. Al 52′ l’Italia a un passo dalla rete: o meglio, autogol. Perchè Schar devia di testa verso la propria porta, la palla accarezza il palo con Sommer che poteva soltanto pregare. L’Italia non gira, zero convinzioni e zero motivazioni: al 73′ Scamacca sciupa da due passi e prende il palo. La Svizzera controlla nell’ultima parte di gara e va ai quarti di finale. Sconfitta per gli azzurri al termine di una prestazione orrenda.