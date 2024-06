Euro2024, Germania-Danimarca 2-0: pronostico rispettato

La Germania conferma il pronostico e batte 2-0 la Danimarca accedendo così ai quarti di finale di Euro2024.

Euro2024, le formazioni

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos; Sané, Gundogan, Musiala; Havertz. CT: Julian Nagelsmann.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Christensen; Bah, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Skov Olsen, Eriksen; Hojlund. CT: Kasper Hjulmand.

Germania-Danimarca 2-0

Parte forte la Nazionale di Nagelsmann subito in gol ma la rete di Schlotterbeck viene annullata. Sul corner calciato dal centrocampista del Real Madrid svetta il numero 15 tedesco approfittando dell’uscita non perfetta di Schmeichel ma la rete viene annullata per un blocco irregolare di Kimmich. La Germania attacca ma non segna. Al 39′ viene sospesa la gara. Partita sospesa per le condizioni meteo avverse. A dieci minuti dal termine del primo tempo il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. In avvio di ripresa annullato il gol del vantaggio danese di Andersen per fuorigioco. Poco dopo rigore assegnato alla Germania dopo ausilio del VAR. Perfetta la trasformazione di Havertz, intuisce ma non riesce ad arrivarci Schmeichel sulla conclusione rasoterra a fil di palo. Al 69′ Musiala trova il raddoppio. Esitazione fatale di Schmeichel che non esce sul lancio di Schlotterbeck, permettendo al numero 10 tedesco di piazzarla sul secondo palo. Nel finale annullato il 3-0 a Wirtz. Lancio lungo di Neuer, prolungato da Fullkrug per Wirtz che aggira Schmeichel e lo batte con un tocco morbido ma c’è un fuorigioco. Finisce 2-0 Germania ai quarti.