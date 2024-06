Italia, le parole di Cristante e Darmian

Bryan Cristante, centrocampista dell’Italia e della Roma, parla così a Sky Sport dopo il ko contro la Svizzera che è valso l’eliminazione agli ottavi di finale a Euro 2024: “C’è poco da salvare, ci hanno messo sotto a livello fisico e di organizzazione. È presto per trarre le conclusioni, andiamo a casa meritatamente. Ora c’è da pulire la testa e da ripartire l’anno prossimo con un piglio e un’energia diversa”.

Sembravate scarichi di nervi: “Sì, quando vedi che c’è così tanta differenza di organizzazione e di gioco vengono meno anche le energie. C’è poco da salvare come ho detto, andiamo a casa meritatamente”.Perché eravate così amorfi in campo: “La voglia era un’altra, poi quando non riesci a fare le cose contro una squadra che gira così tanto meglio provi ma non riesci, è quella la spiegazione. Dobbiamo pulire la testa e ripartire”. È stato sbagliato qualcosa a livello di preparazione atletica: “Non so, è troppo presto per dare un motivo o un perché. È presto per dare spiegazioni quando c’è così tanta differenza in campo. Ora puliamo la testa e ripartiamo con carica e idee diverse”.

Italia, le parole di Darmian

Matteo Darmian, difensore dell’Inter e della Nazionale, parla così a Sky Sport dopo l’eliminazione che gli azzurri hanno subito oggi per mano di una Svizzera parsa quasi squadra di un’altra categoria: “Adesso sicuramente prevale questo senso di delusione e rammarico, c’era la voglia e la possibilità di fare meglio, purtroppo non ci siamo riusciti ed è giusto prenderci le responsabilità e metterci la faccia. In questo momento è difficile anche spiegare qualcosa, è dura e prevale questo sentimento di rammarico. Bisogna comunque chiedere scusa a tutti, questo è quello che posso dire”. È la delusione più grande della sua carriera: “Non è mai piacevole perdere, è dura quando si subiscono queste sconfitte. Non c’è molto altro da aggiungere, purtroppo prevale questo sentimento in questo momento”.