Leclerc-Sainz, i tifosi tremano: “Scoppia la bomba”

Il rapporto tra Leclerc e Sainz preoccupa sempre di più i tifosi della Ferrari che ora tremano: “Scoppia la bomba”

Il Gran Premio di Barcellona è stato un mezzo flop per la Ferrari che è finita fuori dal podio ed ha dovuto assistere all’ennesimo successo della Red Bull che sembra destinata a vincere il campionato mondiale sebbene la vettura del team austriaco non appaia dominante come nella passata stagione.

Sia Leclerc che Sainz, arrivati rispettivamente al quinto ed al sesto posto, hanno deluso le attese in terra catalana ed oltre ad un brutto GP tra i due sono volate anche parole grosse a causa di un contatto avvenuto durante la gara. Il pilota monegasco ha infatti accusato lo spagnolo di aver tentato qualcosa di spettacolare rovinandogli la gara, mentre quest’ultimo ha respinto tali accuse, sottolineando come non sappia di cosa stia parlando il compagno, non capendo le sue lamentele.

Un botta e risposta pubblico che non è piaciuto alla Ferrari né tantomeno ai suoi tifosi che speravano in tutt’altro rendimento da parte dei due piloti in particolare dopo la tappa di Monaco. Invece, dopo il disastro in Canada, la Ferrari ha floppato anche a Barcellona e ciò che preoccupa maggiormente i tifosi è ora il rapporto tra Leclerc e Sainz al netto delle parole distensive del monegasco che nel weekend austriaco ha provato a smorzar i toni.

Ferrari, scontro Leclerc-Sainz: l’annuncio fa tremare i tifosi

Sebbene Leclercabbia gettato acqua sul fuoco dopo lo scontro dialettico avvenuto con Sainzal termine del GP di Barcellona, sottolineando come alla fine riescano sempre a chiarirsi, in casa Ferraripersiste la preoccupazione riguardo il loro rapporto. I tifosi temono che quanto accaduto domenica possa condizionare il prosieguo della stagione e le parole dell’ex pilota Vitantonio Liuzzi non hanno contribuito a rassicurarli.

Intervenuto a A Tutto Sport, in onda su ‘Cusano News 7’, Liuzzi si è soffermato proprio sullo scontro tra Leclerc e Sainz, affermando come la situazione sia sempre complicata quando si è divorziati in casa: “In una situazione da divorziati in casa non è mai facile. Ora Sainz lotta per la sua carriera, nonostante abbia dimostrato di accettare gli ordini di squadra, ma se deve dare una sportellata non le manda a dire“ ha sottolineato, aggiungendo come quando ci sono situazioni simili “prima o poi scoppia la bomba”.

Parole che fanno tremare e tanto i tifosi della Ferrari in vista dei prossimi impegni della Rossa che ha visto la Red Bull allungare il proprio margine di vantaggio dopo gli ultimi due disastrosi GP. Liuzzi ha fatto sapere come adesso Sainz si leghi tutto al dito e che la sua intenzione è di ottenere il miglior risultato possibile per la sua carriera, ma non per far un torto a Leclerc.

In casa Ferrari, dunque, il clima non è dei migliori e tutti si augurano che tanto il monegasco quanto lo spagnolo possano subito seppellire l’ascia di guerra, mettendosi alle spalle la polemica e cercando di correre insieme per il bene della scuderia di Maranello, regalando un’ultima, grande stagione assieme.