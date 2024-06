NBA, Ufficiale: la star si opera e salta le Olimpiadi

Archiviate le Finals vinte dai Boston Celtics, il campionato di NBA deve registrare il forfait di una sua stella per le prossime Olimpiadi

Il sipario della NBA di quest’anno è calato una decina di giorni fa. Il 18 giugno scorso, infatti, i Boston Celtics hanno chiuso la serie delle Finals contro i Dallas Mavericks. Quelle di questa stagione sono state delle Finals senza storia, visto che la squadra di Joe Mazzulla ha letteralmente dominato la serie, considerando che ha vinto ben quattro gare su cinque.

I Dallas Mavericks dello sloveno Luka Doncic hanno vinto solo la seconda sfida giocata in casa. I Celtics, dopo aver vinto le prime due gare giocate al TD Garden, sono riusciti a vincere il primo match giocato in Texas, mettendo così una pietra tombale sulla vittoria delle Finals. Il team allenato da Jason Kidd, di fatto, è riuscito a vincere solo il secondo match casalingo.

Una volta tornati a Boston, dunque, i Celtics hanno vinto 106 a 88, tornando a vincere l’NBA dopo la bellezza di 16 anni. Con questo successo, inoltre, la squadra in maglia verde è diventata quella che ha vinto di più nella storia del basket statunitense. Grazie a questa vittoria, infatti, i Boston Celtics hanno raggiunto quota 18 titoli vinti, staccando così i loro acerrimi rivali: i Los Angeles Lakers. Una volta archiviate le Finals, dunque, l’attenzione del mondo NBA si è spostata verso le prossime Olimpiadi di Parigi, anche se una stella del campionato statunitense non parteciperà all’evento sportivo più importante dell’estate.

NBA, Porzingis dei Boston Celtics non andrà alle Olimpiadi per colpa di un infortunio

Il giocatore in questione è il lettone Kristaps Porzingis. L’ala grande, dopo la grandissima gioia di aver vinto le Finals con i Boston Celtics, deve quindi dire addio di rappresentare il proprio Paese alle prossime Olimpiadi di Parigi. Il cestista si è infortunato proprio lo scorso 9 giugno durante gara due delle Finals contro la sua ex squadra dei Dallas Mavericks.

In questo match, infatti, Kristaps Porzingis ha riportato una lacerazione del retinacolo e si è slogato il tendine tibiale posteriore. A causa di tale infortunio, come riportato da ‘ESPN’, il lettone sarà costretto a sottoporsi ad un’operazione chirurgica che gli impedirà di volare alla volta di Parigi per giocare le Olimpiadi con la maglia della sua Lettonia.

Kristaps Porzingis ha provato di tutto per rimandare tale operazione chirurgica dopo le Olimpiadi, ma gli stessi Boston Celtics hanno comunicato che tale infortunio non permette all’ala grande di essere pronto per un torneo così importante come quello delle Olimpiadi di Parigi. Il lettone dovrebbe recuperare comunque in pochi mesi, anche se il suo dispiacere sarà sicuramente enorme per non rappresentare la sua nazionale in una competizione tanto importante.