Vuotato il sacco su Marquez, la Ducati resta gelata: che figuraccia

Marc Marquez e il suo passaggio nel Team Ducati Factory tengono ancora banco in MotoGP: ci sono alcune dichiarazioni che hanno stupito tutti

Sono diverse le chiavi di lettura sull’arrivo di Marquez alla Ducati ufficiale. La scelta della casa di Borgo Panigale di affidarsi all’otto volte campione del mondo potrebbe non essere solo dettata da motivazioni sportive.

Una vera e propria rivoluzione è andata in atto nel mondo della MotoGP nelle ultime settimane. A dire il vero l’esplosione vera e propria ci sarà nel 2025, ma le firme sui vari contratti sono giù state apposte. Il grande stravolgimento riguarda la scelta della Ducati di affidare una delle due moto ufficiali a Marc Marquez. Il duello con Martin è stato apertissimo fino all’ultimo ma alla fine l’ha spuntata lo spagnolo più esperto e blasonato.

Domenicali, Dall’Igna e Tardozzi hanno deciso di dare una chance al fenomeno di Cervera, nella consapevolezza di avere con lui e Bagnaia la migliore coppia a disposizione. Questo ha comportato però “la perdita” di ben tre piloti giovani e di prospettiva, decisi a trasferirsi altrove. Proprio Martin aveva già annunciato che in caso di mancata promozione interna avrebbe scelto altre strade e così è stato, con la firma per Aprilia che soddisfa tutti. Al suo fianco si ritroverà Marco Bezzecchi, che dopo aver corso con il team di Valentino Rossi proverà l’esperienza in un box ufficiale. Lo stesso Enea Bastianini, che lascerà la sella a Marquez, sarà catapultato assieme a Vinales nel mondo KTM, con il Team Tech 3.

Ducati, la scelta di Marquez ha dei risvolti commerciali: l’idea di Lucio Cecchinello

Chi di piloti e dinamiche in MotoGP se ne intende è Lucio Cecchinello, prima pilota e ora proprietario di un team nel Motomondiale. Secondo lui la scelta di Marquez per la Ducati ufficiale ha anche altri risvolti oltre a quelli strettamente sportivi.

Come riportato da ‘motorsport.com’, Cecchinello crede che dietro ci sia anche un discorso di “mercato”: “Dobbiamo pensare ad un marchio (Ducati, ndr) che deve vendere moto per poter mantenere il suo team in MotoGP. Se hai un pilota come Marc Marquez, conosciuto in tutti i mercati, soprattutto asiatici, aumenti il tuo potenziale commerciale”.

Secondo il proprietario del team LCR chiaramente Martin poteva essere una scelta più futuribile ma avrebbe comportato un minor appeal nei confronti del pubblico, soprattutto nel continente più popoloso del mondo.

Poi aggiunge: “La decisione di scommettere su Marquez credo che sia stata molto complessa per Ducati, ma Claudio Domenicali avrà fatto bene i suoi calcoli”. Vedremo se l’idea dell’amministratore delegato di Borgo Panigale porterà i suoi frutti anche in pista.