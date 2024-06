Copa America, i verdetti del Girone A: Argentina prima, Canada secondo

Argentina schiacciasassi nel Girone A di Copa America: tre vittorie su tre per la formazione allenata da Lionel Scaloni. L’Albiceleste affronterà la seconda del Girone B ai quarti di finale della competizione (una tra Ecuador e Messico) in corso di svolgimento negli Stati Uniti. cinque gol fatti e zero subiti per i campioni in carica trascinati da un super Lautaro Martinez autore di quattro reti. 2-0 al Canada, 0-1 al Cile e 2-0 al Perù. L’unico gol che non appartiene al Toro è la prima rete argentina della manifestazione: contro la formazione nordamericana ha aperto le danze Julian Alvarez.

Nell’ultimo turno il Canada forte dei due punti di vantaggio su Cile e Perù, aveva a disposizione due risultati e nella notte non è andata oltre lo 0-0 contro la Roja che saluta la manifestazione insieme alla Bicolor e a Giamaica, Paraguay e Bolivia che avevano già detto addio alla Copa America dopo le prima due giornate e gli 0 punti conquistati. Un altro dato da segnalare per le altre due squadre sudamericane eliminate è che in 3 partite non hanno mai trovato la via della rete: beffa atroce per Sanchez e Lapadula! Il Canada affronterà ai quarti il Venezuela.

Girone A

Argentina (DR 5:0) 9 punti

Canada (DR 1:2) 4 punti

Cile (DR 0:1) 2 punti

Perù (DR 0:3) 1 punto