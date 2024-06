Italia, Spalletti: “Ieri passo indietro importante, servono energie nuove”

Dal ritiro di Iserlohn, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in compagnia del Commissario Tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti. Queste le dichiarazioni del CT.

“Ringrazio i tifosi per l’affetto dimostrato, i giocatori per la disponibilità e tutta la Federazione per la qualità e la disponibilità nel trovare le soluzioni per qualsiasi problema, il dispiacere è che attraverso il mio risultato non è stato possibile far vedere il loro livello di qualità, dipendono dai miei risultati e restano intrappolati dall’idea generale, mentre loro sono veramente dei top.



È un gioco che non faccio quello di tornare indietro, è chiaro che qualcosa ho sbagliato, ma devo guardare avanti. Ho cercato di ringiovanire e siccome resto qui cercherò di farlo ancora di più. Il miglior Spalletti? Evidentemente no, sennò non saremmo qui. Mi rimproverano di aver fatto ricorso a miti ed eroi, di aver puntato troppo alto, ma io sono così, e degli esempi bisogna averli. Ieri si è fatto un passo indietro importante che non si può accettare, ma si riparte da lì: io penso di sapere che cosa fare e cerco di metterlo in pratica”.