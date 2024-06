Ritiro improvviso a Wimbledon, aveva impressionato tutti contro Sinner

Countdown agli sgoccioli per l’inizio di Wimbledon. A poche ora dalla giornata inaugurale, si ritira uno dei possibili protagonisti

Lunedì 1 luglio, una data da segnare in rosso per tutti gli appassionati di tennis. Tra poche ore, si alzerà il sipario sull’edizione 2024 di Wimbledon, il torneo più atteso dell’anno, l’evento che ogni tennista vorrebbe vincere almeno una volta in carriera.

Grandissima attesa, ovviamente, per il nostro Jannik Sinner che disputerà, proprio a Wimbledon, il suo primo Major da numero uno al mondo, posizione che l’azzurro ha conquistato durante il Roland Garros a scapito di Novak Djokovic. Il serbo, operato al menisco tre settimane fa, è riuscito a recuperare in fretta e sarà in campo ai Championship, da seconda testa di serie del seeding.

Carlos Alcaraz, invece, da detentore del titolo, è terzo nel main draw ed è stato sorteggiato nella stessa parte di tabellone di Sinner. I due potrebbero ritrovarsi contro di nuovo in semifinale come nella recente sfida disputata al Roland Garros e vinta in cinque set dall’iberico.

Wimbledon, ritiro improvviso per uno dei protagonisti: non ci sarà

Proprio al Roland Garros, Sinner aveva fronteggiato al terzo turno un avversario che lo aveva messo in difficoltà, e non poco, specie nelle fasi iniziali del match. Ci riferiamo al francese Corentin Moutet, capace di strappare un set al futuro numero uno del mondo con un netto 6-2 che aveva esaltato il pubblico del Philippe Chatrier.

Dopo il sorteggio del tabellone nel quale è capitato con De Minaur al primo turno, Moutet ha annunciato il suo ritiro da Wimbledon. A impedirgli di partecipare ai Championship un’edema osseo, problema emerso già durante il Roland Garros. Il tennista francese ha preferito non rischiare per non compromettere la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, al via tra meno di un mese con i tornei di tennis che si disputeranno proprio al Roland Garros.

Con il ritiro di Moutet, è stato ripescato un lucky loser, l’australiano James Duckworth. Sarà lui a sfidare il connazionale De Minaur al debutto, in una parte di tabellone nel quale Hurkacz è l’altra testa di serie più accreditata per l’ottavo di finale con Djokovic possibile rivale ai quarti e Rune potenziale outsider.

Oltre a quella di Moutet, da segnalare anche la defezione di una tennista azzurra ovvero di Elisabetta Cocciaretto che ha dovuto rinunciare alla partecipazione ai Championship a causa di un’infezione virale. Al suo posto entra in tabellone la serba Olga Danilovic.