“Sempre vicino a me”: lacrime per Schumacher, messaggio da brividi

Messaggio da brividi per Michael Schumacher da parte di un illustre volto dei motori: “Sempre vicino a me”, tifosi in lacrime per l’annuncio

Michael Schumacher è considerato da molti il pilota più grande di tutti i tempi. Un po’ quello che è stato Maradona nel mondo del calcio. Il tedesco viene spesso posto come termine di paragone massimo nel mondo dei motori. Non potrebbe essere altrimenti, considerando diversi record che detiene, come ad esempio quello dei titoli mondiali vinti in carriera, ben sette al pari di Lewis Hamilton che lo ha agganciato, ma non superato.

Cosa abbia rappresentato Schumi per il mondo delle quattro ruote e per la stessa Ferrari, probabilmente nel momento di maggior splendore per la casa di Maranello, è scritto nei libri di storia. Viene anche naturale, dunque, che molti fan si chiedano oggi come l’ex pilota realmente stia. Sono passati più di dieci anni da quel tremendo incidente sulle nevi di Meribel e sulle condizioni del tedesco c’è tanto riserbo da parte della famiglia.

Schumacher, arriva la dedica pazzesca: “Lo penso ovunque”

Attualmente sono in pochi ad essere aggiornati, anche tra i suoi ex colleghi. A dispetto delle scarse informazioni non mancano mai pensieri e vicinanza alla famiglia Schumacher da molti membri del circus. Tra gli ex piloti c’è un connazionale che non ha mai smesso di idolatrare il sette volte campione del Mondo. Ci riferiamo a Sebastian Vettel.

Il pilota tedesco, che nella sua carriera annovera un passaggio con la Ferrari dal 2015 al 2020, è stato quattro volte consecutivamente campione del mondo: dal 2010 al 2013 con la Red Bull. Il suo idolo da ragazzo era proprio Schumacher e a quanto pare non l’ha dimenticato. Non manca mai modo per tornare a parlare del connazionale e fargli sentire la sua vicinanza. Le sue parole di una manciata di anni fa sono state riportate da una fan page su X di Michael Schumacher, postando a corredo delle dichiarazioni, una foto di un piccolissimo Vettel insieme a Schumi.

“Michael is my hero, I had posters of him on my bedroom wall. I first met Michael when I was seven, then later I got to know him as a person and he was always close to me with a word of advice or help” Seb Vettel#KeepFightingMichael pic.twitter.com/hjkDdThzP6 — Michael Schumacher (@_MSchumacher) June 25, 2024

Queste sono le parole dette dall’ex campione del mondo: “Michael è il mio eroe, avevo dei suoi poster sul muro della mia camera da letto. Ho conosciuto Michael per la prima volta quando avevo sette anni, poi l’ho conosciuto come persona ed è stato sempre vicino a me con un consiglio o un aiuto”. Da questo messaggio da brividi possiamo capire lo spessore di Schumacher come uomo, ancor prima che come campione. Dichiarazioni forti e chiare che hanno lasciato i fan in lacrime.