Juve, mercato dinamico: dopo Douglas Luiz si prova a sbloccare K. Thuram

Il primo colpo della Juve ora è anche ufficiale. Douglas Luiz ha pure fatto pervenire un video nel quale si dice pronto ed entusiasta per la sua nuova avventura in bianconero. Thiago Motta lo aspetta insieme a Bremer e Danilo al termine della Copa America col Brasile, mentre Giuntoli proverà nelle prossime ore a sbloccare definitivamente anche Thuram: il centrocampista del Nizza ha già detto sì alla Juve e aspetta solo che i bianconeri completino l’operazione. Poi sarà la volta di Koopmeiners, ma la Juve prima deve anche pensare a vendere: piuttosto, la traccia PSG per Huijsen continua a prendere forma e sembra essere la più probabile per concretizzare un affare attorno ai 25 milioni.

La Juve ora deve anche comprendere meglio il futuro di Chiesa, che libero dall’impegno europeo con la nazionale può concentrarsi sul proprio futuro. Giuntoli in quota azzurra osserva anche la situazione di Di Lorenzo, in rottura col Napoli, e soprattutto Calafiori, sperando che il Bologna possa dare apertura a un dialogo per tentare di consegnare il difensore ancora tra le mani di Thiago Motta.

Giovanni Albanese