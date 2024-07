Minacce a Marquez e Martin: le manda Valentino Rossi

Valentino Rossi si trova al centro di voci, supposizioni, indiscrezioni e teorie che dalla Spagna agitano il paddock. Mirino su Martin e Marquez

Nel mondo della MotoGP, dove le emozioni corrono veloci come le moto sull’asfalto, le voci e le teorie non mancano mai. Dopo l’infuocata battaglia tra Valentino Rossi e Marc Marquez a Sepang nel 2015, la reputazione del Dottore in Spagna ha subito un duro colpo. Questo perenne e costante clima di sospetto ha portato alla luce nuove supposizioni dalla terra iberica.

La stagione MotoGP 2025 si sta rivelando entusiasmante sotto ogni aspetto. I piloti mostrano grande determinazione sull’asfalto, ma anche a livello di retroscena si respira un’aria elettrizzante. Mentre molti dei velocisti a due ruote sono impegnati a firmare nuovi contratti, in Spagna fomenta la preoccupazione a causa di alcune voci emerse a riguardo al presunto ‘peso politico’ di Valentino Rossi, che potrebbe rappresentare una “minaccia” per i principali piloti ispanici.

Marc Marquez, il grande nome di questa stagione, ha lasciato la Honda per unirsi al team Gresini Racing, con l’obiettivo di tornare a vincere. Il pilota catalano si è adattato perfettamente alla squadra satellite Ducati e sta puntando alla vittoria del campionato, nonostante corra con una moto del 2023. I suoi sforzi gli sono valsi un contratto con il team ufficiale Ducati.

Jorge Martin, pilota del team Pramac Racing, si è fatto notare come leader carismatico del campionato. Anche se in Spagna ritengono che avrebbe meritato di affiancare il campione in carica ‘Pecco’ Bagnaia nella prossima stagione, ha firmato per l’Aprilia in quanto determinato a diventare il fulcro assoluto del team. Tuttavia, la sua strada potrebbe essere più impervia del previsto.

Martin e Marquez nel mirino: la spinta di Rossi

Stando a quanto evidenziato da ‘ElNacional.cat’, il problema più grande che Marquez e Martin devono affrontare pare non sia la competizione in pista bensì l’influenza di Valentino Rossi. Secondo le voci provenienti dalla Spagna, l’ex campione continuerebbe a esercitare un peso significativo all’interno della MotoGP. Marco Bezzecchi sarà il compagno di squadra di Martin in Aprilia. Questo potrebbe creare un clima teso all’interno del team, con Rossi presumibilmente desideroso di vedere il connazionale primeggiare.

Le teorie complottiste che circolano dipingono il quadro di un Valentino Rossi determinato a favorire i suoi protetti. La speranza risiederebbe, stando a quanto dicono dalla Spagna, in un successo dei piloti italiani che possa così mettere i bastoni tra le ruote sia a Martin che Marquez.

La vicinanza di Rossi a Pecco Bagnaia, attuale campione, alimenta ulteriormente queste supposizioni. C’è chi crede che Rossi voglia che Bagnaia resti al vertice, consolidando così il dominio. Dalla Spagna sganciano quindi la bomba, mentre il campionato di MotoGP va avanti sul filo dell’equilibrio.