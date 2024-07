Nadal, Djokovic e Federer tutti ko: clamoroso Sinner

Spunta l’occasione per riscrivere la storia del tennis e superare definitivamente i giganti della racchetta. Tutta Italia fa il tifo per Sinner

Tra le pagine di storia del tennis moderno, dominata per decenni dai cosiddetti “Big Three” il giovane talento italiano si staglia sempre più in alto come possibile forza capace di riscrivere il corso degli eventi. Jannik Sinner è sulla soglia di un’impresa che né Federer, né Nadal, né Djokovic sono riusciti a compiere: vincere due tornei del Grande Slam nello stesso anno solare, subito dopo aver conquistato il primo Major. Questa possibilità non solo rappresenta un momento storico per il tennis italiano, ma anche una sfida diretta ai giganti del tennis.

Nell’era Open, solo due tennisti hanno raggiunto questo prestigioso traguardo: Jimmy Connors nel 1974 e Guillermo Vilas nel 1977. Connors vinse Australian Open, Wimbledon e US Open in un’unica annata straordinaria, mentre Vilas trionfò al Roland Garros e agli US Open nello stesso anno. La rarità di questo traguardo sottolinea l’enorme difficoltà nel mantenere un livello di gioco così elevato e costante attraverso diversi tornei e superfici.

Nonostante le loro carriere stellari, né Federer, né Nadal, né Djokovic sono riusciti a conquistare due Slam consecutivi nel loro primo anno di successo nei Major. Federer iniziò la sua collezione di Slam a Wimbledon nel 2003, ma dovette aspettare fino all’anno successivo per aggiungere un altro titolo al suo palmarès.

Nadal, dopo aver trionfato al Roland Garros nel 2005, raggiunse la sua prima doppietta solo nel 2008. Djokovic, che vinse il suo primo Slam agli Australian Open nel 2008, dovette attendere fino al 2011 per il suo secondo titolo. Questi giganti del tennis hanno dominato per anni, accumulando titoli su titoli, ma nessuno è riuscito a ottenere questo specifico record.

Sinner prova a fare la storia: mirino su Nadal, Djokovic e Federer

Per l’Italia, Sinner rappresenta più di una promessa. Se riuscisse nell’impresa di vincere un secondo Slam nel 2024, non solo eguaglierebbe Connors e Vilas, ma supererebbe anche il meglio del tennis moderno. Questo traguardo lo collocherebbe in una categoria esclusiva e lo consacrerebbe come uno dei più grandi tennisti della sua generazione.

Wimbledon e gli US Open sono le prossime tappe cruciali per Sinner. L’erba londinese e il cemento newyorkese rappresentano due sfide completamente diverse, ma l’altoatesino ha dimostrato di avere il talento e la determinazione per eccellere su entrambe le superfici. La vittoria a Wimbledon sarebbe un’impresa notevole, data la tradizione e il prestigio del torneo, mentre un trionfo agli US Open consoliderebbe la sua posizione tra i grandi.

Jannik Sinner ha già mostrato un’incredibile maturità e una notevole capacità di competere ai massimi livelli. La sua tecnica raffinata, la sua forza mentale e la sua determinazione lo rendono un avversario formidabile. Se riuscisse a ottenere questo storico doppio Slam, riscrivendo la storia del tennis, diventerebbe un immenso orgoglio per tutti i tifosi italiani, un simbolo di ciò che può essere raggiunto con dedizione e talento.

In un’epoca in cui il tennis è stato dominato da pochi eletti, Sinner ha la possibilità di ‘mandare ko’ i grandi campioni della storia e di aprire una nuova era per questo sport. Il 2024 potrebbe essere l’anno in cui il tennis italiano raggiunge nuove vette, grazie al suo giovane prodigio. La storia attende, e con essa, un’intera nazione tifa e spera.