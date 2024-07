Fulmine a ciel sereno a Wimbledon, troppo dolore: si ritira

Wimbledon perde uno dei suoi pezzi da novanta: troppo dolore, ha deciso di arrendersi e di abbandonare il torneo

I quattro Slam che scandiscono la stagione ci regalano sempre, nel bene e nel male, tante emozioni e colpi di scena. Soprattutto colpi di scena. Non c’è niente che si possa prevedere, ogni volta che si alza il sipario su un Major. Lo dimostra il fatto che anche stavolta, come nelle edizioni precedenti, il tabellone sia stato letteralmente stravolto da un avvenimento del tutto inaspettato.

A sorteggi ultimati e a main draw ormai delineato, uno degli osservati speciali di questa edizione di Wimbledon si è visto costretto, suo malgrado, a sventolare bandiera bianca. Proprio nel momento in cui tutta l’attenzione era puntata su Novak Djokovic che era in odor di ritiro ma che, alla fine, si è sentito sufficientemente bene da affrontare le fatiche dell’All England Club, un fulmine ha squarciato il cielo sopra Church Road.

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, per la verità, ma in assenza di conferme o smentite ufficiali non la si poteva dare per certa. Adesso, invece, è ufficiale: Aryna Sabalenka non giocherà Wimbledon 2024. Una decisione che di certo non ha preso a cuor leggero, ma che è stata, purtroppo e suo malgrado, inevitabile.

Wimbledon, la spalla fa troppo male: bandiera bianca

Al media day aveva rivelato di non sentirsi al 100% per via di un problema alla spalla che la stava attanagliando dal Wta 500 di Berlino. Un problema raro, ha evidenziato la campionessa del Roland Garros con il quale, dice, è veramente difficile convivere. Men che meno se sei la terza migliore tennista al mondo e ambisci a portare a casa il tuo Slam numero 3.

Un dolore talmente acuto, ha ammesso la due volte campionessa di Melbourne, da limitare i suoi movimenti e penalizzare sensibilmente il suo servizio. “Il mio corpo è in difficoltà e devo prendermi più cura di me stessa“, ha concluso, amareggiata la stella di Minsk che, al primo turno dei Championships, avrebbe dovuto affrontare la statunitense Emina Bektas. Il posto liberatosi nel main draw è stato assegnato alla numero 101 del ranking Wta, Erika Andreeva.

La Sabalenka non parteciperà neanche alle Olimpiadi ma questo si sapeva ancor prima che annunciasse il forfait a Wimbledon. Aveva deciso di abdicare “per questioni di salute” ed è evidente, quindi, quanto serio sia l’infortunio che ha interrotto di colpo la scalata della fortissima bielorussa.