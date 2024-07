Olanda, Gakpo: “Abbiamo fatto una grande partita”

Cody Gakpo, attaccante dell’Olanda, è stato nominato MVP del match contro Romania vinto per 3-0. Successo al quale ha contribuito con 1 gol e 1 assist. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona partita, grande reazione rispetto all’ultima e sono soddisfatto“.

Olanda, le parole di Gakpo

Reazione che ci voleva?

“Sono d’accordo, dopo l’ultima partita ci voleva una reazione e c’è stato un passo nella direzione giusta”. In settimana avete parlato dell’aggressività da mettere in campo: “Abbiamo difeso da squadra e siamo stati aggressivi. Contenti di aver vinto e giocato una bella partita”. Sul 2-0 hai creduto in una palla che sembrava uscita: “Lo spirito della nostra prestazione era sacrificarci l’uno per l’altro. Sono contento di aver fatto un assist a Dani”.