Tennis, annuncio choc prima di Wimbledon: niente da fare, si ritira

A ridosso dell’inizio di Wimbledon, è arrivato un importante annuncio. Confermato il forfait, la sua assenza è certa

È il momento più atteso dell’anno per tutti gli appassionati di Tennis che aspettano con trepidazione l’inizio di luglio per rivivere le emozioni che solo un torneo come Wimbledon sa regalare.

Saranno due settimane di grande tennis, quelle che ci accompagneranno fino alle finali del 13 e 14 luglio che decreteranno i successori nell’albo d’oro dei Championship di Carlos Alcaraz e Marketa Vondrousova, vincitori lo scorso anno contro Djokovic e Jabeur.

Wimbledon che, quest’anno, non sarà l’unico evento clou dell’estate tennistica. Tra fine luglio e inizio agosto, infatti, si disputeranno infatti i tornei olimpici di Tennis in una location davvero speciale, quella del Roland Garros. Un motivo in più quest’ultimo per partecipare, per quei tennisti che desiderano arricchire il proprio palmares personale con uno dei trofei più ambiti carriera, ovvero una medaglia olimpica.

Un obiettivo quest’ultimo che è sfuggito a Tokyo a una delle big del tennis femminile la quale, proprio a ridosso del debutto a Wimbledon, ha confermato il suo forfait ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi, svelando anche il motivo della defezione.

Tennis, il ritiro è ufficiale: non ci sarà alle Olimpiadi

A Parigi, non ci sarà Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa, numero due del ranking WTA e vincitrice quest’anno dell’Australian Open, ha ribadito che salterà l’impegno olimpico non per motivi “politici”. In una programmazione affollata e con una serie di problemi fisici ancora da fronteggiare, la Sabalenka ha preferito rinunciare per prepararsi al meglio in vista degli impegni estivi sul cemento americano che culmineranno con lo Us Open.

“Il motivo principale che mi ha spinto a prendere questa decisione – si legge su ‘Ubitenni’ – è stata la programmazione che con le Olimpiadi sarebbe divenuta insostenibile. Ho lottato ultimamente con tantissimi problemi di salute e il mio corpo è in difficoltà. Devo prendermi più cura di me stessa e ho deciso di sacrificare le Olimpiadi per salvaguardare la mia salute.”

Con queste dichiarazioni, la Sabalenka ha voluto smentire i rumors sul forfait alle Olimpiadi in quanto impossibilitata a difendere i colori della Bielorussia. A causa dei provvedimenti del CIO scaturiti in seguiti all’invasione dell’Ucraina, gli atleti russi e bielorussi gareggeranno a Parigi da “neutrali” e senza l’esposizione della bandiera nazionale.

“No, assolutamente non ha inciso“, ha voluto ribadire la Sabalenka, il cui forfait priva la Bielorussia dell’opportunità di vincere una medaglia. Ci proverà, di nuovo, la connazionale Victoria Azarenka, già vincitrice di un bronzo nel torneo di singolare di Londra 2012 e, nella stessa edizione, anche di un oro nel doppio misto con il collega Maks Mirnyi.