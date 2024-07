Valentino Rossi ci crede moltissimo, l’annuncio è esaltante: è il suo prescelto

Valentino Rossi ha svelato un retroscena a margine della 8 Ore di Spa. Il suo annuncio fa sperare i tifosi italiani

Un altro weekend in pista per Valentino Rossi. Dopo la 24 Ore di Le Mans, l’ex campione di MotoGP ha partecipato, con la BMW, a un’altra gara prestigiosa del campionato Endurance, la 8 Ore di Spa, conclusa lontano dalla vetta al 24esimo posto.

Un risultato, ovviamente, deludente per Valentino che si sarà consolato con la vittoria del suo pupillo Pecco Bagnaia al GP di Assen di MotoGP. Un weekend memorabile per l’alfiere della Ducati che si è imposto anche nella gara Sprint del sabato, accorciando le distanze in classifica generale da Jorge Martin, ora primo con solo dieci punti di vantaggio.

Poco dopo il trionfo di Bagnaia in Olanda, c’è stato quello di George Russell al GP di Austria di Formula 1. Un finale a dir poco rocambolesco quello cui abbiamo assistito al Red Bull Ring con lo scontro tra Norris e Verstappen che ha favorito il pilota della Mercedes, insperatamente primo a pochi giri dalla conclusione.

Finalmente, una soddisfazione per la Mercedes dopo una prima parte di stagione alquanto altalenante. Mercedes che resta anche al centro delle indiscrezioni di mercato per la scelta, ormai imminente, sul sostituto di Lewis Hamilton.

Valentino Rossi, l’annuncio fa ben sperare

Il favorito per rimpiazzare il campione britannico, ingaggiato dalla Ferrari per il 2025, è Andrea Kimi Antonelli. Attualmente impegnato in Formula 2, il pilota bolognese, ormai prossimo a diventare maggiorenne, ha svolto già alcuni Test con una monoposto Mercedes da F1 con ottimi riscontri cronometrici. Una serie di prove che hanno convinto definitivamente Toto Wollf a puntare su di lui, nonostante il manager austriaco inviti ancora alla prudenza.

Del possibile approdo di Antonelli alla Mercedes in F1, ha parlato anche Valentino Rossi a margine della 8 ore Spa. Quest’ultimo ha svelato un retroscena sul giovanissimo collega. “Lo seguo da quando era piccolo – si legga su ‘Gazzetta.it’ – durante il Covid abbiamo giocato insieme ai simulatori di corse poi si è allenato spesso sui kart con me e gli altri piloti dell’Academy.”

Anche per questo motivo, Rossi non ha voluto far mancare il suo appoggio ad Antonelli in vista dell’ormai prossimo passaggio in F1. “Il nostro è un Paese forte in tanti sport ma ci manca la Formula 1 – prosegue Valentino – Sono anni che non abbiamo un pilota vincente e penso che Antonelli possa colmare questa lacuna.”

Un vero e proprio endorsement quello di Rossi per il talento bolognese che potrebbe riportare il Tricolore in Formula 1 dopo quattro anni di assenza. L’ultimo pilota italiano a gareggiare in F1 è stato, infatti, Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo fino al 2021.