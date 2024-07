Berrettini da non credere: botta e risposta improvviso

Matteo Berrettini protagonista a Wimbledon, non solo in campo. E’ stato tutto pubblicato sui social e i fan apprezzano

Matteo Berrettini protagonista a Wimbledon. Il classe ’96 è riuscito a mettersi alle spalle infortuni e peripezie varie che nel corso degli ultimi tempi lo avevano tormentato, e ha mostrato una buona condizione nel match d’esordio con Fucsovics. Una vittoria in quattro set, quella contro l’ungherese, che conferma la grande attitudine del tennista romano con la sua superficie preferita.

Berrettini come ha sempre asserito vuole concentrarsi solo sulla sua carriera da tennista, senza far parlare di sé per quello che succede fuori dal campo. E, almeno per il momento, sembra ci stia riuscendo bene.

In questi giorni a Wimbledon l’italiano ha anche avuto un incontro con un volto molto popolare dello sport inglese. I due hanno dato vita ad un botta e risposta che ha fatto certamente piacere ai fan di entrambi.

Berrettini che incontro a Wimbledon

Tra i vip presenti nella giornata inaugurale di Wimbledon c’era anche la leggenda del calcio inglese David Beckham. L’ex centrocampista di Manchester United, Real Madrid e Milan ha assistito all’incontro di Alcaraz vinto in tre set contro Lajal. Beckham ha guardato il match direttamente dal Royal Box del Centre Court.

Beckham è da sempre un grande appassionato di tennis e anche questa volta non ha mancato l’appuntamento con lo Slam londinese. Era accompagnato dalla madre. Probabile che si faccia rivedere per altri match fino al termine del torneo che è ancora nelle fasi iniziali.

Nelle sale dell’All England Club Beckham ha anche incontrato Matteo Berrettini! I due dopo essersi incrociati non hanno perso tempo nello scattarsi una foto per sugellare il momento. Il tennista italiano è rimasto affascinato dalla leggenda e il tutto, dopo essersi incontrati da vicino, è sfociato con un botta e risposta sui social.

Il primo a postare è stato l’ex calciatore che in una storia Instagram con Berrettini di fiancao ha scritto: “Che bello vederti”. Non si è fatta attendere la risposta da parte del tennista che ha così replicato: “Il piacere è tutto mio”. Il siparietto tra i due ha fatto subito il giro del web, scatenando la positiva reazione dei fan, finalmente felici di vedere Berrettini sorridente e in fiducia.