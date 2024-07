Inter, le contromisure dopo la tegola: reazione immediata!

Brutta tegola per l’Inter, proprio a ridosso di un mese di giugno vissuto senza l’ansia da plusvalenza che aveva invece caratterizzato le esigenze della proprietà precedente. I nerazzurri sono infatti stati informati dalla Federazione del Canada rispetto ad un grave infortunio alla tibia patito dal loro esterno Tajon Buchanan, che potrebbe tenere lontano il giocatore dal campo almeno per i prossimi quattro mesi. Da valutare le scelte del management dei Campioni d’Italia, che potrebbe trovarsi costretto a scendere in campo con un nuovo investimento per mantenere inalterato il livello della rosa anche in quel reparto. Non è un mistero che il preferito risponda al profilo del bolognese Ndoje, che sta ben impressionando anche all’Europeo con la maglia della sua Svizzera.

Nel frattempo proseguono con prospettive di assoluta schiarita, le trattative con l’entourage di Denzel Dumfries in relazione alle possibilità di un suo rinnovo di contratto con i milanesi. L’esterno si sta producendo in un ottimo Euopeo con la maglia dell’Olanda ma la priorità reciproca sarebbe quella di proseguire la sua avventura in nerazzurro sigillando la volontà con un nuovo contratto che vada ad aggiornare l’attuale scadenza altrimenti prevista per il giugno del 2025. Una trattativa che con la notizia del guaio occorso a Buchanan potrebbe trovare a breve la sua accelerata decisiva.