Lutto terribile in Serie A: si è spento un protagonista dello scudetto

La Serie A piange un grande calciatore del passato che fu protagonista di un’impresa rimasta nella storia della Serie A

Lutto per il calcio italiano. Ci ha lasciato un calciatore, entrato a pieno titolo nella storia di un club di Serie A con il quale è riuscito in un’impresa memorabile negli anni ’70. Una scomparsa che si unisce a quella di altri ex colleghi che ci hanno lasciato recentemente tra cui Gigi Riva, protagonista indiscusso della vittoria dell’unico Scudetto del Cagliari.

Grande commozione ed emozione per la scomparsa di Comunardo Niccolai, un vero e proprio mito per i tifosi italiani degli anni ’70, che ha indossato le maglie di Torres, Cagliari, Perugia e Prato oltreché quella della Nazionale con tre presenze, di cui al Mondiale 1970 nel match contro la Svezia.

Niccolai, negli anni ’70, divenne celebre anche per la propensione agli autogol. Il difensore ha realizzato in carriera 6 autoreti, un record successivamente battuto da Ferri e Baresi. Ma alcuni di questi infortuni furono beffardi e indimenticabili, come il colpo di testa nella propria porta durante Juventus-Cagliari su cross di Furino. A parte questa nomea, Niccolai ha saputo distinguersi in campo anche e soprattutto per le sue doti di difensore coriaceo e affidabile.

Addio a Comunardo Niccolai, protagonista dello Scudetto del Cagliari

Nativo della provincia di Pistoia, Niccolai si trasferì in Sardegna da giovanissimo. La sua carriera è iniziata con il Porto Torres, poi il trasferimento al Cagliari, dove divenne subito un perno della futura formazione scudettata di Scopigno, nella quale militavano oltre a Riva altri grandissimi calciatori come Albertosi, Domenghini, Gori e il brasiliano Nené.

Al fianco di Riva vinse appunto il titolo, per poi essere convocato per i Mondiali di Messico ’70, conclusi dall’Italia al secondo posto con la sconfitta contro il Brasile di Pelé. Mondiali passati alla storia per il mitico match Italia-Germania 4-3 all’Azteca, partita alla quale Niccolai non ha preso parte perché infortunato. Niccolai ha avuto anche una carriera da allenatore nelle giovani dell’Italia. Tra il 1993 e il 1994 è stato il c.t. della nazionale femminile.

Niccolai si è spento il 2 luglio scorso, a causa di una grave malattia. Era ricoverato da giorni presso l’ospedale di Pistoia. Dopo quello di Riva, un altro grave lutto per i tifosi del Cagliari che ricorderanno sempre con affetto uno dei protagonisti di un’impresa memorabile.