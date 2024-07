Chiesta la squalifica alla Uefa: scoppia il caso ad Euro 2024

Un caso clamoroso è esploso a Euro 2024: chiesta la mano dura della UEFA, può arrivare una squalifica dopo quanto accaduto

In attesa dei quarti di finale, a Euro 2024 è esploso un caso mediatico destinato a far discutere a lungo, probabilmente anche oltre la fine della rassegna continentale. L’UEFA ha aperto un’indagine e in molti si aspettano a breve una squalifica esemplare. Quanto successo in campo durante una delle sfide degli ottavi di finale è stato ritenuto, infatti, da molti completamente inammissibile, un gesto politico fuori luogo per una competizione calcistica.

A far esplodere un polverone con pochi precedenti per una manifestazione come gli Europei di calcio è stata l’ultima sfida degli ottavi di finale, quella andata in scena lo scorso 2 luglio e che ha visto la Turchia di Vincenzo Montella avere la meglio, per 2-1, sull’Austria di Ralf Rangnick.

Una partita per certi versi folle, decisa da una doppietta a dir poco sorprendente di un giocatore avvezzo al gol, anche se di mestiere ha sempre fatto il difensore: Merih Demiral, ex Juventus e Atalanta, oggi all’Al-Ahli. A far discutere è stato non tanto un episodio di campo, bensì l’esultanza del centrale turco. Demiral si sarebbe lasciato andare infatti a un gesto controverso, di natura politica, creando scalpore soprattutto nel suo paese ma non solo. Un gesto che la UEFA potrebbe punire duramente.

Demiral esulta e la UEFA apre un’indagine sul turco

Per esultare dopo i gol con l’Austria, il difensore si è infatti lasciato andare al gesto dei ‘Lupi grigi’ (Bozkurtlar). Nel concreto ha imitato il “saluto del lupo” con le mani. Un modo per mostrare sostegno e in un certo senso per dedicare le reti al movimento estremista fondato su ideali come il panturchismo e la xenofobia verso minoranze etnico-religiose.

Se si pensa che uno dei grandi sogni dei ‘Lupi grigi’ è la creazione di un impero che includa i popoli turchi sparsi in tutta l’Europa e l’Asia, dai Balcani alla Cina, è che mostrare supporto a un movimento del genere, fondato su idee estremiste, vada contro gli ideali che la UEFA promuove ormai da anni.

Anche per questo motivo il gesto di Demiral ha creato grande imbarazzo in Germania e non solo. E’ stata la ministra degli Interni tedesca, Nancy Faeser, a far sentire immediatamente la propria voce: “I simboli degli estremisti di destra turchi non possono essere ammessi all’interno dei nostri stadi. Utilizzare gli Europei come mezzo per veicolare il razzismo è inaccettabile. La UEFA deve intervenire“. Parole durissime che verranno probabilmente seguite da una decisione dell’Uefa nelle prossime ore.