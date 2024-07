Dramma a Wimbledon, una malattia ha colpito il big: la notizia scuote i tifosi

Tifosi scossi, a Wimbledon, da una notizia particolare: uno dei big del circuito tennistico colpito da una malattia

Si sta entrando nel vivo dello spettacolo a Wimbledon, terza prova del Grande Slam attesissima da tutti gli appassionati di tennis e non solo. Sull’erba londinese, vanno sempre in scena grandi match e grandi storie e buona parte della curiosità è naturalmente per il nuovo numero uno del mondo, Jannik Sinner.

L’azzurro è per la prima volta davanti a tutti nel seeding e punta al bersaglio grosso, per suggellare il meritato primato conquistato. Un primato che manterrà in ogni caso, alla fine del torneo, a prescindere da come andrà, ma l’obiettivo non può che essere provare a vincere. Sinner sfida Alcaraz e Djokovic, quelli che al momento sono i suoi principali rivali. Su tutti e tre, grande attenzione, per capirne stato di forma e potenzialità per la vittoria.

Da capire se altri outsider potranno inserirsi nella lotta per il trionfo finale. L’erba è una superficie particolare, su cui di solito le sorprese non mancano. Qualche ribaltone è sempre possibile. Per cui sono tanti i big a cui si guarda con interesse. Uno di loro, però, ha rilasciato un annuncio che ha lasciato di stucco sulla sua salute.

Wimbledon, il racconto di Casper Ruud: problema di salute serio dopo il Roland Garros

Tornato in top ten da qualche mese, dopo esservi uscito lo scorso anno, Casper Ruud prova a ritagliarsi un ruolo da protagonista a Wimbledon, anche su una superficie che non è la sua preferita. Come massimo risultato, a Londra, ha raggiunto finora il secondo turno, vedremo come se la caverà adesso.

Il norvegese, che è stato numero due al mondo, è uno specialista della terra rossa e non per caso al Roland Garros ha raggiunto due finali. Più la semifinale di quest’anno, persa contro Zverev. Proprio dopo il torneo parigino di qualche settimana fa, però, per lui ci sono state alcune complicazioni.

In conferenza stampa, Ruud ha raccontato di essere finito addirittura in ospedale per un problema di salute. “A Parigi mi sono sentito male, quando sono tornato a casa ho avuto lo stomaco disturbato per una settimana – ha dichiarato – Non avevo appetito, stavo a letto tutto il giorno. In ospedale mi hanno detto che avevo contratto un parassita nel corpo, forse perché l’acqua con cui ho fatto la doccia era contaminata. Non ero sicuro di farcela a essere a Wimbledon“.

Il peggio sembra passato, comunque, e Ruud ora è a Londra a provare a giocarsela e andare oltre i suoi limiti. A 25 anni, tenta l’ennesimo salto di qualità in una carriera già piena di soddisfazioni.