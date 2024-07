Dramma Wimbledon, non c’è niente da fare: “Sono deluso”

Wimbledon è ormai entrato nel vivo, ma deve fare i conti con importanti assenze e – come in questo caso – tristi storie.

E’ già entrato nel vivo il torneo di Wimbledon, edizione molto attesa che terminerà nel weekend del 13-14 luglio. Nel tabellone maschile è riuscito in un clamoroso rientro Novak Djokovic, operato al menisco circa venti giorni fa e incredibilmente già in campo per provare a raggiungere un risultato storico.

Il tennista serbo quest’anno è ancora a secco di titoli e continua la caccia al 25esimo torneo del Grande Slam, torneo che gli permetterebbe di vincere l’ottavo Wimbledon e raggiungere per l’ennesima volta il grande rivale Roger Federer. Per un Djokovic che ce l’ha fatta, ci sono anche altri tennisti che invece hanno dovuto dare forfait. Oltre a quello annunciato di Nadal, da registrare anche il ritiro di Andy Murray.

Il campione di Wimbledon delle edizioni 2013 e 2016 rappresenta uno dei tennisti che ha fatto la storia del tennis britannico. Andy teneva molto a prendere parte a questo torneo ed è rimasto iscritto fino alla fine, prendendo parte anche al sorteggio che lo ha messo di fronte al ceco Machac. Murray ha provato a stringere i denti ma, alla fine, ha dovuto dare forfait, un recente intervento chirurgico alla schiena non gli ha permesso di essere competitivo e da qui è scaturita la decisione di saltare Wimbledon.

Tennis, Murray spiega la decisione di ritirarsi da Wimbledon

Murray ha dato forfait poche ore prima dell’esordio a Wimbledon e ai microfoni della BBC ha chiarito le motivazioni: “Ho deciso stamattina (il giorno prima del match), ci ho dormito sopra e poi ho detto al mio team e alla mia famiglia che non avrei giocato. Ho lavorato molto duramente per dare a me una chance, ma sento che è la decisione giusta.”

C’è tanto rammarico e ‘Sir Andy’ spiega: “Sono deluso, volevo giocare davvero, volevo giocare sul Centrale ma solo se sentivo di essere competitivo e non lo sentivo”. Andy non ha ancora ufficialmente annunciato il ritiro ma lui stesso ha già preannunciato che questa sarà la sua ultima stagione nel circuito.

Nonostante la condizione precaria. Murray vuole concedersi un’altra chance a Wimbledon. Andy, infatti, prenderà parte al torneo di doppio con il fratello Jamie e giocherà anche nel doppio misto con l’altra icona britannica Emma Raducanu. Un ultimo modo per salutare al meglio il suo pubblico e un modo per rimarginare almeno in parte la delusione di non giocare il torneo singolare.