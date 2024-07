ESCLUSIVA SI Ag. Pasalic: “L’Atalanta ha intenzione di farlo rinnovare. Perisic in A? E’ ancora una macchina”

Un’estate amara per la Croazia ed i croati: in quello che da molti è stato definito un girone della morte contro Spagna, Albania e Croazia, Modric e compagni sono stati decisamente al di sotto delle aspettative uscendo al primo turno dopo aver collezionato appena due punti in tre partite.

In esclusiva a SPORTITALIA è intervenuto l’agente di uno dei giocatori di Dalic, Mario Pasalic, per parlarci della delusione maturata in questo europeo ed anche del futuro del centrocampista dei bergamaschi.

Cosa non ha funzionato per la Croazia all’Europeo?

“E’ difficile capire cosi dall’esterno cosa sia successo. Mancava quello spirito di gruppo che la Croazia ha sempre avuto a questi appuntamenti. La maggior parte degli giocatori sembrava indisponente, stanca. Le linee della squadra erano troppo large. Poi tanti, troppi errori individuali”.

Perisic può ancora fare comodo in A? L’Inter ha perso Buchanan per infortunio, magari come riserva…

“Perisic per l’inizio del prossimo campionato staràalla grande. E’ una macchina da guerra. Una fortissima personalità in campo”.

Pasalic come ha vissuto l’eliminazione? E’ stato uno dei pochi a salvarsi forse…

“L’ha vissuta come tutti, ovvero con tanta tristezza e frustrazione. Lo sanno tutti i giocatori che non sono stati all’altezza della situazione”.

Pensa che rinnoverà prima della fine dell’estate?

“Pasalic è un calciatore di Atalanta fino a 30 giugno 2025. L’Atalanta ha intenzione di fargli un rinnovo: è tutto qui. Vediamo come andrà a finire. Lui ora si sta riposando e poi sarà concentrato per l’inizio del ritiro”.