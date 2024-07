Incredibile ritorno in MotoGP, l’addio è durato pochissimo: ha già firmato

Affare fatto in MotoGP. E’ arrivato l’annuncio ufficiale che conferma le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi

Il prossimo weekend di gara in programma al Sachsenring, in Germania, tra venerdì 5 e domenica 7 luglio sarà l’ultimo per la MotoGP prima della pausa estiva che si interromperà la prima settimana di agosto con il ritorno in pista a Silverstone.

In Germania, Bagnaia cerca il poker di vittorie dopo i tre trionfi di fila a Barcellona, Mugello e Assen che gli hanno permesso di accorciare le distanze in classifica generale da Jorge Martin, ora primo con 10 punti di vantaggio sull’alfiere Ducati. A inseguire il duo di testa c’è Marc Marquez che si è staccato dai due rivali dopo un deludente weekend ad Assen nel quale è caduto nella Sprint Race e ha subito una penalizzazione in Gara con conseguente retrocessione al decimo posto.

Ad Assen, c’è stata un’importante assenza nel GP della domenica, quella di Aleix Espargarò. Il pilota dell’Aprilia è caduto nella Sprint, rimediando la frattura del quinto metacarpo della mano destra. Un ko che ne mette in dubbio la presenza anche per l’imminente GP di Germania. In attesa del verdetto, è arrivato un annuncio ufficiale sul futuro del pilota spagnolo che, recentemente, ha comunicato il suo addio alla MotoGP a fine stagione.

Ritorno immediato in MotoGP, ha firmato con la Honda

Espargarò ha annunciato la conclusione della sua carriera a ridosso del GP di Barcellona. Il pilota di Granollers lascia l’Aprilia dopo otto anni dal suo approdo nel team di Noale nella stagione 2017. Da allora sono state cinque le vittorie di Aleix, tre ottenute nei GP di Argentina (2022), Silverstone e Barcellona (2023) e due nelle Sprint Race, entrambe a Barcellona lo scorso anno e in quella dello scorso maggio.

Nella conferenza stampa in cui ha annunciato il suo addio alla MotoGP, Espargarò non aveva escluso l’opportunità di proseguire nel motociclismo con un altro ruolo. Detto, fatto.

Dal prossimo anno, infatti, Aleix sarà Test Driver della Honda. L’accordo è stato ufficializzato dalla scuderia nipponica con un comunicato pubblicato su sito e account social. Espargarò affiancherà Stefan Bradl nello sviluppo della RC213V, la moto ufficiale di Honda, anche in questo Mondiale lontanissima, per prestazioni, da Ducati, KTM e Aprilia come confermano i 13 punti conquistati da Mir e lo zero finora ottenuta da Luca Marini.

Honda si affida così a un pilota di grande esperienza per test e sviluppi sulla moto che avverranno grazie anche alle concessioni elargite dalla Dorna. Espargarò non è l’unico pilota ritirato che decide di proseguire come collaudatore. Hanno intrapreso lo stesso percorso anche Dani Pedrosa con KTM e Cal Crutchlow con la Yamaha.