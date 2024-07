Nadal contro Sinner, attesa già alle stelle: novità straordinaria dopo Wimbledon

Wimbledon è già nel vivo. Presto però potrebbe esserci un nuovo incrocio tra Jannik Sinner e Rafa Nadal. Tutto già confermato

Tra soliti scrosci di pioggia e campi in erba ancora parzialmente immacolati, l’edizione 2024 di Wimbledon è già nel vivo. Il programma procede, seppur con qualche interruzione, e i primi turni si stanno completando in vista della seconda settimana, quella che ci porterà alle finali del 13 e 14 luglio.

Per Sinner, una partecipazione speciale ai Championship che stabilisce un ulteriore primato per il Tennis italiano. Per la prima volta, infatti, un tennista azzurro è la prima testa di serie in uno Slam, posizione che Jannik si è guadagnato superando Djokovic in vetta al ranking Atp dopo il Roland Garros.

Un ruolo, quello di principale testa di serie nel tabellone di Championship, che Nadal ha avuto varie volte nelle edizioni del passato. Per due volte, Rafa ha vinto a Wimbledon, nel 2008 e nel 2010. La sua ultima partecipazione è datata 2022, quando si è ritirato per un infortunio agli addominali prima della semifinale con Kyrgios. Nel 2023, Nadal ha saltato i Championship per l’infortunio all’anca. Quest’anno per una decisione personale.

Nadal e Sinner ci saranno: accadrà dopo Wimbledon

In quella che potrebbe essere la sua ultima annata in carriera, Nadal, complice una condizione tutt’altro che ottimale, sta seguendo una programmazione mirata per provare a essere in campo negli appuntamenti principali della stagione. Tra questi c’è sicuramente l’Olimpiade di Parigi nella quale il campione iberico, oltre al torneo di singolare, disputerà anche quello di doppio in coppia con Alcaraz.

Tornei olimpici che si disputano sui campi del Roland Garros, quelli che hanno consacrato il mito di Rafa che non poteva assolutamente mancare all’evento più atteso dell’estate. Per prepararsi al meglio in vista di Parigi, Nadal ha deciso di saltare Wimbledon proprio per la pericolosità che il cambio improvviso di superficie, dopo la recente partecipazione al Roland Garros, avrebbe potuto comportare.

Non solo. Per affinare ulteriormente la sua condizione, Nadal ha deciso di iscriversi a un torneo di preparazione su terra battuta che si disputerà nella settimana seguente la conclusione di Wimbledon dal 15 al 21 luglio. Rafa sarà in campo all’Atp 250 di Bastad, in Svezia, stesso torneo scelto da Sinner per un test sulla superficie di gioco che ospiterà i tornei olimpici.

La partecipazione di Sinner e Nadal al Nordea Open è stata già ufficializzata dagli organizzatori, decisamente entusiasti per quella che sarà l’edizione del torneo più ricca degli ultimi anni con altri due top ten, Ruud e Rublev, nella entry list. Sinner parteciperà per la prima volta al torneo svedese. Nadal, invece, lo ha già fatto in passato. Nel 2005, Rafa vinse a Bastad in finale contro Berdych, a pochi giorni di distanza dal suo primo trionfo in carriera al Roland Garros.