Allarme in casa Ducati: Marquez rovina tutto, la sentenza è chiara

Il futuro appare piuttosto chiaro, lo spagnolo non ha dubbi su quello che succederà tra Marquez e Bagnaia

A pochi giorni dal Gran Premio di Germania, in MotoGp si continua a parlare di futuro. Ad Assen ha trionfato Pecco Bagnaia davanti e Jorge Martin ed Enea Bastianini, al termine di un weekend dominato dall’italiano della Ducati che è stato avanti fin dalle prime prove libere, passando per le qualifiche, la gara sprint e la gara della domenica, senza mai perdere il controllo.

Domenica si correrà al Sachsenring, nel circuito tedesco dove Marc Marquez ha vinto undici volte. Un dominio assoluto quello dello spagnolo in terra tedesca, dove adesso tutti attendono di vederlo tornare su una moto diversa nel tentativo di cambiare la rotta degli ultimi due anni, nei quali ha ottenuto un ritiro nel 2023 e una non-partecipazione nel 2022 a causa degli infortuni.

E quando si parla insistentemente di Marc Marquez, non si può far altro ce iniziare a parlare anche del futuro dello spagnolo, ormai in Ducati ufficiale a partire dal 2025, e di tutto quello che potrebbe accadere al fianco di Bagnaia.

Marquez-Bagnaia, l’ex pilota non ha dubbi sul loro rapporto futuro: i dettagli

La notizia di Marc Marquez in Ducati ufficiale dall’anno prossimo ha senza dubbio aperto una crepa intorno al team di Borgo Panigale, che dopo questa decisione ha dovuto dire addio sia a Jorge Martin, che approderà in Aprilia, sia ad Enea Bastianini che si trasferirà in KTM.

Il rapporto tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia sarà uno dei punti chiave della prossima stagione, con Ducati che dovrà gestire i due campioni senza intaccare la competitività di un team che vince il mondiale costruttori da prima quattro stagioni consecutive. ù

A parlare del rapporto tra Marquez e Bagnaia è stato anche Daniel Pedrosa, ex pilota ed ex compagno di Marquez che a ‘Dazn Spagna’ ha ammesso: “Bagnaia sta ottenendo ottimi risultati ma ha una struttura creata appositamente per lui, e infatti ripete costantemente che non bisogna cambiare quello status, quella calma che sente ai box e quel modo di lavorare. Lo dice ad un pilota che sa che sarà contro di lui, abbiamo visto tutto quello che è successo anche solo per l’ingaggio di Marquez. Marc punterà al punto più debole di Bagnaia“, ha commentato Pedrosa alludendo al clima sereno che, attualmente, si vive nel box Ducati.

Il cabroncito potrebbe quindi andare a toccare alcuni tasti particolari per andare a mettere in difficoltà Bagnaia il prossimo anno in una battaglia per il titolo che si preannuncia imprevedibile.