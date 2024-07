Colpo Ferrari, fan completamente spiazzati: è arrivato l’annuncio

La Ferrari e i suoi tifosi continuano a sognare il grande colpo. Intanto l’annuncio social spiazza proprio tutti

Dopo un ottimo inizio di stagione, la Ferrari sta attraversando un periodo avaro di soddisfazioni ma continua a lavorare con l’obiettivo di colmare il gap dalla Red Bull capolista. Al contempo, i vertici del Cavallino sono impegnati nel dare seguito alla mini-rivoluzione interna avviata poco più di un anno fa, quando Frederic Vasseur ha preso in mano le redini della Scuderia andando a sostituire il team principal uscente Mattia Binotto.

Da allora molti tecnici storici hanno lasciato Maranello per essere sostituiti da figure altrettanto autorevoli che possano dare alla Rossa nuove idee e stimoli. Anche l’ingaggio di Lewis Hamilton al posto di Carlos Sainz va inteso in tal senso, mentre il prolungamento di Charles Leclerc rappresenta una delle poche conferme importanti in termini di continuità.

Insomma, la compagine italiana si è mossa in maniera intelligente e con grande equilibrio: adesso, manca solo la ciliegina sulla torta. Ciliegina che – inutile nascondersi – si tradurrebbe nell’arrivo di Adrian Newey.

Newey alla Ferrari, situazione in fase di stallo. E intanto la moglie…

L’ingegnere britannico, progettista delle velocissime vetture targate Red Bull, lascerà Milton Keynes nel primo trimestre del 2025. La notizia è stata già ufficializzata, creando grande fermento tra le mura del paddock, considerata l’aura leggendaria del personaggio e la relativa appetibilità sul mercato.

Nelle ultime settimane si è vociferato in maniera insistente di un futuro approdo di Newey alla Ferrari, qualcuno addirittura ha parlato di accordo già raggiunto e contratto già firmato. Ad oggi tuttavia non si è ancora registrata alcuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, se non per mostrarsi gradimento reciproco.

Come si dice in questi casi, dunque, la trattativa è in corso ma è in fase di stallo. Almeno per quanto si sappia pubblicamente. Intanto, in attesa di capire come si evolverà la situazione, c’è anche chi scherza sulla vicenda lasciando spiazzati appassionati ed addetti ai lavori. Ci riferiamo alla signora Amanda, moglie del 65enne ingegnere di Stratford-upon-Avon. Cosa è successo?

È successo che ‘Sky Sports F1’ ha postato una video-intervista a Newey su “X” e la moglie del britannico ha scherzato sul futuro del progettista lasciandosi andare al seguente messaggio: “Siamo stati in vacanza a Limewood, di proprietà di Jim Ratcliffe, arrivando in una Aston Martin in stile Ferrari blu/argento, indossando pantaloncini “papaya”, e ci siamo tenuti all’erta con le Red Bull“.

“That’s certainly the target” 🎯 Chief technology officer of Red Bull Racing Adrian Newey discusses his future in the sport and when he is likely to decide his next move 🏎️ pic.twitter.com/lRzBH3ZF1d — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 2, 2024

Un modo simpatico e divertente per ingannare un’attesa che, col passare dei giorni, sta diventando davvero palpabile.