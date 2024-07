MotoGP, Marquez fatto fuori: ne rimangono soltanto due

Brutta notizia per Marc Marquez, che secondo le ultime notizie rischia seriamente di essere fatto fuori dalla corsa al titolo

Lo scorso weekend è tornato a dare spettacolo il motomondiale, che dopo quasi un mese di stop ha riaperto i battenti con uno dei gran premi più attesi della stagione. La gara di domenica 30 giugno ad Assen, in Olanda, ha rappresentato un possibile punto di svolta per i destini del mondiale 2024.

La corsa ha visto vincere ancora una volta Pecco Bagnaia, il campione in carica che guida una Ducati Lenovo e che per molti è considerato ancora l’uomo da battere. Il torinese ha superato la resistenza sia del compagno di scuderia Enea Bastianini, finito al terzo posto, sia del rivale acerrimo Jorge Martin, che si è dovuto accontentare della seconda posizione.

Meno brillante la gara di Marc Marquez, il tanto discusso e chiacchierato pilota spagnolo finito in quarta posizione, che proprio nei giorni scorsi è stato annunciato come futuro pilota Ducati, con tanto di promozione nel team ufficiale. Non un momento idilliaco per il protagonista del Gresini Racing, che deve provare subito a rialzarsi in vista della gara di domenica 7 al Sachsering.

Quote scommesse sul motomondiale: Bagnaia in crescita, male Marquez

La vittoria di Pecco Bagnaia porta l’italiano sempre più vicino ad agganciare Jorge Martin in vetta alla classifica piloti di MotoGP. Il ducatista sta spingendo forte, avendo ottenuto la quinta vittoria consecutiva stagionale, cancellando una partenza zoppicante in sella alla Desmosedici 2024.

I bookmakers confermano il fatto che Bagnaia, in grande spolvero, torni ad essere il favorito per la vittoria del titolo mondiale, nonostante Martin sia ancora in testa. Il trionfo dell’azzurro a fine stagione si gioca infatti a 1,40 su Planetwin365, quota che sale a 1,50 su Sisal. Bagnaia è dato dunque in vantaggio proprio su Jorge Martin, unico rivale secondo i bookmakers tra 3 e 3,20 volte la posta.

Rischia seriamente di restare fuori dalla lotta al titolo Marc Marquez, che è al terzo gradino del podio in classifica ma molto lontano dagli altri due rivali. Per questo è altissima la quota vittoria del catalano, che secondo Agipronews arriva a giocarsi ben 12 volte la posta. Insomma, sia gli scommettitori che i risultati su pista confermano come il 2024 non sia l’anno giusto per Marquez per tornare a vincere.

Potrà riprovarci probabilmente nel 2025 Marquez, visto che è ufficiale il suo passaggio alla Ducati principale, mentre cercherà di chiudere in bellezza la stagione al Gresini Racing.