Euro2024, Portogallo-Francia: le probabili formazioni

Portogallo e Francia, a fatica, hanno raggiunto i quarti di finale di Euro 2024. I portoghesi, dopo aver superato il Girone come primi, nonostante il ko con la Georgia, hanno avuto la meglio della Slovenia soltanto dopo i calci di rigore agli ottavi. I francesi, invece, hanno chiuso il proprio raggruppamento alle spalle dell’Austria e agli ottavi si sono sbarazzati del Belgio grazie ad un autogol. Di seguito le probabili formazioni di Portogallo-Francia e dove vedere il match.

Probabili formazioni Portogallo-Francia

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Ronaldo, Leao. Allenatore: Roberto Martinez.

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kante, Tchouameni, Camavinga; Griezmann; M. Thuram, Mbappe. Allenatore: Didier Deschamps.

Dove vedere Portogallo-Francia in tv e streaming

Il match Portogallo–Francia, con fischio d’inizio previsto alle ore 21:00 di venerdì 5 luglio 2024, sarà visibile in diretta su Sky Sport ma anche in chiaro su RAI 1 HD. La visione è garantita anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet, e piattaforma online di RAI Play.