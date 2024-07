Euro2024, Spagna-Germania: le probabili formazioni

Entrambe le squadre ha superato i Gironi come prime: la Germania ha avuta la meglio di Scozia e Ungheria, pareggiando con la Svizzera, vincendo poi agli ottavi contro la Danimarca per 2-0. La Spagna invece non ha sbagliato un colpo agli Europei: quattro su quattro per la formazione di De La Fuente che agli ottavi ha superato in maniera roboante la Georgia per 4-1. Di seguito le probabili formazioni e dove vedere Spagna-Germania.

Probabili formazioni di Spagna-Germania

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Allenatore: Luis de la Fuente.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Sané, Gündogan, Musiala; Havertz. Allenatore: Julian Nagelsmann.

Dove vedere Spagna-Germania in tv e streaming

La sfida, Spagna–Germania, con calcio d’inizio alle ore 18:00 di domani, sarà visibile in diretta su Sky Sport ma anche in chiaro su RAI 2 HD. Il match sarà anche visibile in streaming tramite l’applicazione Sky Go o su RAI Play.