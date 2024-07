Tennis, dall’oro Olimpico al ritiro a 28 anni: “Amo il lavoro che faccio ora”

Incredibile la storia di una ex tennista, passata dal vincere la medaglia alle Olimpiadi fino a lasciare giovanissima lo sport

Il tennis è senza dubbio uno degli sport più dispendiosi al mondo, per quanto riguarda le energie che si consumano per restare ad alti livelli. Un qualsiasi giocatore, del circuito femminile o maschile che sia, ha bisogno di mantenere continuità e qualità di gioco se vuole restare in cima alle classifiche e migliorare il proprio ranking.

Per questo motivo vi sono giocatori, anche di alto livello, che decidono di smettere anche piuttosto presto con l’attività agonistica, alla luce dei ritmi serrati ed a volte insostenibili degli impegni internazionali. Non tutti hanno la longevità di fuoriclasse come Rafa Nadal o Novak Djokovic.

L’esempio perfetto per spiegare quanto il mondo del tennis giocato sia duro da sostenere è una ex fuoriclasse britannica, considerata tra le migliori giocatrici di sempre nel proprio paese. Una ragazza che fin da giovanissima aveva sorpreso tutti, mostrando i segni della campionessa, la quale però con somma sorpresa di tutti ha scelto di dire basta a soli 28 anni.

Laura Robson, la stella del tennis britannico e la vita dopo l’attività agonistica

Stiamo parlando di Laura Robson, vero e proprio astro diversi anni fa del tennis internazionale. Un talento assoluto, tanto che la giovane inglese si era aggiudicata il titolo juniores a Wimbledon nel 2008, a soli 14 anni. Solo due anni dopo la Robson fu lanciata nel circuito WTA, cominciando a gareggiare contro atlete già affermate.

Una strada luminosa che ha visto il compendio memorabile nel 2012, durante i giochi olimpici di Londra. La Robson è riuscita a vincere la medaglia d’argento nel torneo di tennis misto, in coppia proprio con Murray, una gran bella soddisfazione che però non è stata seguita da altre vittorie.

I tanti, troppi infortuni e una delicata operazione al polso hanno rallentato la carriera di Laura Robson, la quale nel 2022 (a soli 28 anni) ha deciso di ritirarsi dal tennis e dall’attività agonistica, preferendo puntare su altre strade. Ma l’ex stella inglese non ha rimpianto nulla: oggi è opinionista televisiva e membro attivo di diverse associazioni tennistiche.

Intervistata da ‘Talksport’, la Robson ha parlato così della sua attuale carriera, sempre legata alle racchette: “Faccio parte del team che si occupa delle relazioni con i giocatori a Wimbledon, raccogliamo tutti i feedback che riceviamo nel corso dell’evento e vediamo se possiamo portare qualche miglioramento. Un’esperienza importante”. Grazie al suo incarico a Wimbledon, la Robson ha un rapporto privilegiato con Kate Middleton, la consorte del principe William.