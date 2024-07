Ufficiale: Michele Di Gregorio è un nuovo giocatore della Juventus

Dopo la giornata passata a Torino per svolgere le visite mediche, sono arrivate firma e annuncio ufficiale per Michel Di Gregorio alla Juventus. L’estremo difensore di scuola Inter arriva in bianconero dal Monza con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di alcuni (semplici) condizioni. La Juventus completa così quello che era cronologicamente il primo affare chiuso in questa sessione estiva.

Di fatto Di Gregorio e la Juventus avevano un accordo da mesi e l’intesa su cifre e formula col Monza c’era da tempo. Tempi tecnici e la speranza di chiudere rapidamente il rapporto con Szczesny, ancora però sotto contratto, hanno portato la Vecchia Signora ad attendere fino ad oggi.

Il comunicato e le cifre ufficiali dell’affare