Verstappen-Red Bull, spunta la minaccia: ora Horner trema

Verstappen può realmente lasciare la Red Bull ed Horner trema al solo pensiero dopo l’annuncio delle ultime ore

Tra i tanti argomenti d’attualità che tengono banco nel paddock di Formula 1, nelle ultime ore ce n’é uno che sta catturando l’attenzione di appassionati ed addetti ai lavori in maniera particolare. Quello legato al futuro di Max Verstappen, tornato in discussione dopo alcune dichiarazioni pepate di un team principal appartenente a una squadra rivale alla Red Bull. Riavvolgiamo il nastro.

Come noto, da tre anni a questa parte Verstappen e la Red Bull formano un binomio vincente capace di imporsi in pista con relativa facilità. Tuttavia, nell’ultimo periodo il rapporto tre il pilota olandese e la compagine anglo-austriaca si è leggermente raffreddato, a causa di alcune vicissitudini interne che hanno infastidito Max e suo padre Jos. Al punto che, nonostante un contratto valido fino al 2028, si vocifera che il talento di Hasselt stia seriamente pensando di salutare Milton Keynes per proseguire la sua carriera altrove.

In tale contesto si è inserita la Mercedes, desiderosa di rilanciare il proprio progetto e di sostituire il parente Lewis Hamilton con un colpo da novanta: sono mesi ormai che il team principal, Toto Wolff, corteggia il pilota, anche pubblicamente, con l’obiettivo di portarlo tra le proprie fila.

Mercedes, Wolff non molla Verstappen e ‘punge’ la Red Bull: le sue parole

Verstappen, dal canto suo, finora ha sempre giurato fedeltà alla Red Bull, ma in molti ritengono che le sue siano soltanto dichiarazioni di facciata. Tra questi c’è proprio Wolff che, a margine dell’ultimo weekend iridato in Austria, non si è sottratto dal lasciarsi andare all’ennesima provocazione nei confronti della Red Bull.

Cosa è successo? È successo che quando i giornalisti hanno segnalato a Wolff che Verstappen ha espresso la sua intenzione di rimanere alla Red Bull almeno fino a fine 2025, il manager austriaco ha risposto in maniera piccata e piccante gettando grandi ombre sulla permanenza di SuperMax a Milton Keynes. “Non poteva dire nient’altro, giusto? Hanno dovuto davvero insistere per avere questa risposta. Se metto la mano sul fuoco su Max in Red Bull nel 2025? Io la metterei solo sul fatto che Max guidi in Formula 1 l’anno prossimo”, ha affermato il viennese.

Parole sibilline e taglienti, che di certo non avranno fatto piacere al boss della Red Bull, Christian Horner, il quale trema al solo pensiero di perdere di punto in bianco la sua punta di diamante. Staremo a vedere come andrà a finire. Intanto, lo ricordiamo, per sostituire Hamilton la Mercedes sta valutando anche i profili di Kimi Antonelli ed Esteban Ocon.