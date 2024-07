Copa America, i rigori fanno felice il Canada: in semifinale ora c’è l’Argentina

Doveva essere destinato a un cammino in salita, e invece il Canada sta continuando a sognare il Paradiso: la formazione di Jesse Marsch ha sconfitto il Venezuela nei quarti di finale della Copa America, grande esclusiva di Sportitalia, ottenendo così un posto tra le prime quattro. Nella gara contro il Venezuela, sono serviti i calci di rigore per decretare la vincitrice: i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1, con la rete di Salomon Rondon al 64′ che aveva replicato all’iniziale vantaggio canadese, firmato da Jacob Shaffelburg al 13′. Dal dischetto decisivo l’errore di Wilker Angel. Il Canada, in semifinale, se la vedrà con l’Argentina.