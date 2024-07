Euro2024, alle 21 l’ultimo quarto di finale: Olanda e Turchia vogliono la semifinale

Stasera alle 21, all’Olympiastadion di Berlino, Olanda e Turchia si giocano l’ultimo posto in semifinale. Una gara a sorpresa, nessuna delle due era accreditata della possibilità di arrivare addirittura in semifinale. Tuttavia, il tabellone ha favorito questo incrocio che metterà poi una delle due in semifinale contro la vincente del quarto tra Inghilterra e Svizzera. È evidentemente, a parte l’Inghilterra, la parte povera del tabellone. Tuttavia, non va sottovalutato l’effetto sorpresa. D’altronde la stessa Inghilterra ha dimostrato di essere tutt’altro che una vera contender.

L’Olanda arriva sul velluto…

La Nazionale oranje arriva alla gara contro la Turchia in forma smagliante. La squadra del CT Ronald Koeman ha superato brillantemente la Romania. Un 3-0 senza discussioni con Gakpo protagonista. E un approdo ai quarti di finale sul velluto, sereno che ha permesso di preparare la gara di questa sera con estrema serenità. Difficile arrivarci con meno ansie. Koeman e i suoi non hanno nemmeno tanti problemi di formazione. Infatti, l’unico assente questa sera dovrebbe essere Matthijs de Ligt, che in questo Euro2024 non è certamente.un titolarissimo. Chi vorrà vincere questo titolo europeo dovrà seriamente fare i conti con l’Olanda.

Turchia, protagonista delle polemiche a Euro2024

Decisamente più movimentati i giorni che hanno portato la Turchia alla gara con l’Olanda. La squadra di Vincenzo Montella ha dovuto soffrire fino all’ultimo contro l’Austria per arrivare al turno successivo. L’ultima occasione dell’Austria agli ottavi di finale ha fatto sudare freddo. Tuttavia, come noto ad agitare l’atmosfera intorno alla Nazionale turca non è stato solo il finale dell’ottavo di finale ma anche il post. Le accese polemiche per il gesto di Demiral, che gli è costato due giornate di squalifica, hanno accompagnato questo avvicinamento. Difficile isolarsi da tante polemiche e sicuramente non ci sarà totale serenità. Ma la Turchia si gioca una semifinale importantissima e inattesa e dovrà fare il possibile per raggiungerla. Ma attenzione perché oltre all’ex Sassuolo e Atalanta mancheranno anche Kokcu e Yuksek, entrambi squalificati per somma di ammonizioni. In compenso, Montella ritrova Hakan Calhanoglu, assente con la svizzera.

Le probabili formazioni dell’ultimo quarto di finale di Euro2024

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Xavi Simons, Gakpo; Depay. CT Ronald Koeman.

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Ozcan, Ayhan; Guler, Calhanoglu, Yildiz; Yilmaz. CT Vincenzo Montella.