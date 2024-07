Salta il passaggio alla Ferrari: c’è la data per la firma

Potrebbe ma non con la Ferrari: spunta la data, i tifosi del Cavallino Rampante non possono crederci

In pochi avrebbero potuto prevedere quanto sarebbe accaduto al Red Bull Ring la settimana scorsa. In Ferrari soprattutto, visto il corposo pacchetto di aggiornamenti che avrebbe dovuto riportare la ‘Rossa’ a competere testa a testa con McLaren e soprattutto Red Bull. Così non è stato.

Le prestazioni della SF-24 preoccupano, l’impressione è che si sia fatto un corposo passo indietro anche dal punto di vista dell’affidabilità viste le tante sventure capitate tra Spagna ed Austria a Leclerc. Il GP di Spielberg ha regalato un insperato e fortunoso terzo posto a Carlos Sainz che ha approfittato della bagarre portata avanti tra mille polemiche da Max Verstappen e Lando Norris, con entrambi vittime di forature. Il primo ha chiuso quinto, l’inglese è stato invece costretto a ritirarsi.

Ma in casa Ferrari i pensieri sono rivolti anche più lontano, ben al di là del GP di Silverstone di questo weekend, a quel 2025 che vedrà il tanto atteso approdo di Lewis Hamilton a Maranello. Una trattativa pazzesca covata silenziosamente per mesi e annunciata lo scorso febbraio. Ma non è finita qui. In tal senso c’è un altro sogno che il Cavallino Rampante sta provando a plasmare per la prossima stagione: da questo punto di vista, però, è in arrivo una vera e propria mazzata per i tifosi della Ferrari. La firma, infatti, è sempre più lontana: spunta la data dell’annuncio.

Niente colpo da urlo: tifosi della Ferrari delusi

Sembrava potersi chiudere tutto con un lieto fine ed invece Adrian Newey difficilmente firmerà per la Ferrari. A riportare l’indiscrezione è ‘Marca.com’ che spiega come le opzioni in mano al progettista inglese siano effettivamente tre. Dopo il tanto discusso addio alla Red Bull, per Newey vi sono Ferrari, Aston Martin oppure il ritiro.

Dopo 32 anni nel Circus il genio britannico potrebbe infatti avere voglia di chiudere la sua lunga e gloriosa carriera, riposandosi come non ha mai fatto prima d’ora. Ed in effetti in tal senso il primo vero indizio è arrivato dalle sue dichiarazioni a ‘Sky Sports’: una settimana prima del weekend in Austria aveva detto come si fosse preso qualche giorno di vacanza. Newey stesso ha poi chiarito quale sia effettivamente l’obiettivo: scegliere la sua prossima destinazione. E la data dell’annuncio che lo riguarderà è stata svelata proprio dal 65enne inglese. “Entro l’autunno o l’inverno dovrò prendere una decisione“.

Newey ha poi ribadito come in estate non si avranno novità sulla sua prossima tappa. Nell’intervista ha ancora svelato un aneddoto che, per molti, potrebbe riguardare effettivamente la scuderia che starebbe per scegliere in vista del 2025. “Abbiamo fatto un viaggio con i nostri cani a bordo di una vecchia Aston Martin DV6, è stato divertente”. Già, proprio l’Aston Martin che ha recentemente rinnovato il contratto di Lance Stroll e che a Newey non ha mai smesso di pensare.

È pur vero che la vettura in questione ce l’ha da tempo: ma in certi casi, i ‘segnali’ lanciati nel corso del tempo possono indicare una via effettivamente definita sottotraccia. Ed i tifosi della Ferrari non potranno che essere delusi visto che per tanto tempo l’operazione per portare Newey a Maranello pareva cosa fatta: bisognerà attendere ancora un po’ per l’annuncio ma l’ex Red Bull rischia di finire altrove.