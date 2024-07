Muore a 25 anni, tragedia nello sport: caduta fatale e tifosi in lacrime

Un terribile lutto ha colpito il mondo dello sport, fatale una caduta per l’atleta: aveva soli 25 anni

Una di quelle notizie che ti toccano il cuore e che tolgono inevitabilmente il respiro. Soprattutto se il decesso è avvenuto mentre stavi effettuando quello che di più amavi al mondo: praticare sport. Il ciclismo, nelle ultime ore, piange la terribile scomparsa di un atleta.

A soli 25 anni è scomparso il ciclista norvegese André Drege ha smesso di battere per sempre. Il tutto è avvenuto nel corso della penultima tappa del Giro d’Austria (da St.Johann a Kals). Secondo quanto riportato da più fonti, Drege è caduto durante la discesa del Großglockner. L’impatto è stato a dir poco terribile.

Sin dal primo momento le sue condizioni sono apparse gravissime. Immediatamente soccorso sul posto, Drege è stato poi trasportato in ospedale. Purtroppo, però, le ferite riportate gli sono stati fatali. L’atleta è spirato poco dopo.

Lutto nel ciclismo, addio ad André Drege: aveva 25 anni

La vittoria dell’azzurro Filippo Ganna nella tappa è passata, ovviamente, in secondo piano. La premiazione è stata annullata e immediate sono partite le indagini per chiarire le modalità della caduta fatale per Drege.

Dalle ultime informazioni (come riportato anche in precedenza) il norvegese stava percorrendo la lunga e difficile discesa del Grossglockner fino a quando è caduto a una velocità sostenuta (pare di 80 km/h) perdendo totalmente il controllo della bicicletta.

La notizia dell’incidente di Drege ha scosso i corridori che hanno saputo dell’accaduto subito dopo la conclusione della tappa. Dopo un consulto con la famiglia ed il suo team gli organizzatori del Giro d’Austria hanno deciso di annullare l’ultima tappa (era in programma domenica 7 luglio). Il Giro è stato vinto dall’italiano Diego Ulissi del Team UAE.

Nativo di Alesund (Norvegia) il 4 maggio del ’99, a 14 anni Drege aveva deciso di dedicarsi al mondo del ciclismo. Nel 2021 era arrivato in ottava posizione nel campionato nazionale under 21 di ciclismo. L’anno successivo è passato al professionismo entrando a far parte del “Team Coop Repsol”. Con la squadra vinse il Gran Premio Internazionale di Rodi ed il Gylne Gutuer. In questa stagione aveva vinto alcune gare minori in Grecia oltre a una tappa d’apertura del Circuit des Ardennes.

Sui social, il team Coop Repsol di cui faceva parte ha listato a lutto la pagina Facebook sulla quale campeggia una foto di Drege in copertina. Numerosissimi i messaggi di cordoglio dei followers.