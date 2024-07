Pedullà: “Kiwior proposto alla Juve, ma c’è anche l’Inter a cui il giocatore piace”

Con Riccardo Calafiori diretto verso la Premier League e l’Arsenal, I Gunners hanno ormai messo sul mercato l’ex Spezia Jakub Kiwior. Il difensore polacco ha giocato due stagioni e mezza a Londra senza mai convincere e mai lasciare il segno. Ora sia l’Arsenal che lui vogliono l’addio e cercano una sistemazione.

Ecco perché Kiwior, in queste ore secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, è stato proposto a diverse squadre in Italia. Una di queste è la Juventus. Sulla panchina della Vecchia Signora ci sarà Thiago Motta che Kiwior allo Spezia lo ha lanciato e i bianconeri cercano un difensore che giochi a sinistra (Jakub è mancino). Tuttavia, la società torinese non è convinta di procedere con l’operazione e ha preso tempo per decidere sul profilo del polacco.

Oltre alla Juventus, però c’è anche l’Inter che starebbe valutando il profilo di Kiwior. E, a differenza dei bianconeri, i nerazzurri sarebbe molto interessati al profilo del difensore polacco. L’ex Spezia piace per la sua capacità di impostare l’azione dal basso, col piede mancino, da braccetto.

L’operazione tra l’Inter e l’Arsenal per Kiwior, però, può andare in porto solo se il club londinese accetterà un prestito con diritto di riscatto che può magari diventare obbligo a certe condizioni.