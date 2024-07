Schumacher, famiglia sotto shock: le foto segrete

La famiglia di Michael Schumacher sotto shock per il brutto episodio relativo foto segrete: adesso per fortuna è tutto finito, tutti i dettagli

Ennesimo brutto episodio per Michael Schumacher e la sua famiglia che non possono mai stare tranquilli. L’ex pilota della Ferrari è stato ancora ‘protagonista’ suo malgrado di una vicenda sgradevole che ne mina la serenità. Nel corso dei mesi, infatti, ne abbiamo sentite tante riguardanti il sette volte campione del mondo F1. Dall’intervista fake alle foto segrete, sono molti i personaggi senza scrupoli pronti a tutto pur di farsi un nome alle spalle del tedesco.

La nuova vicenda ha del clamoroso ma per fortuna, ancora una volta, tutto si è concluso al meglio per Schumi e soprattutto per la sua famiglia che ha dovuto subire delle minacce da parte di un criminale. Giustizia adesso è stata fatta, in attesa di avere maggiori sviluppi sulla questione.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, la polizia tedesca ha finalmente arrestato i due principali responsabili ad aver ricattato la famiglia Schumacher di diffondere documenti e soprattutto foto segrete dell’ex pilota, che mostrerebbero le condizioni in cui versa il tedesco dopo il grave incidente di dieci anni fa.

Schumacher e le foto rubate: arriva una buona notizia, i dettagli

La famiglia ha sempre voluto mantenere un grande riserbo sulla questione, figuriamoci voler diffonderne foto. La moglie Corinna in particolare era stata ricattata da due criminali, pretendendo in cambio 15 milioni di euro per non veder le immagini pubblicate.

La donna aveva subito denunciato tutto alla polizia tedesca che è riuscita a risalire ai responsabili, un uomo Ylmaz T. (53 anni) e suo figlio (30 anni). Il primo è già noto alle forze dell’ordine in quanto ha già avuto ben 18 condanne per reati come frode, furto, evasione fiscale e aggressioni. Questo però non gli impediva di essere ancora in libertà e fare il buttafuori alla discoteca Grey di Costanza.

Le loro minacce non si sono rivelate un bluff. A quanto pare i due erano davvero in possesso di alcune foto private di Schumacher. A questo punto, quello che si chiedono gli inquirenti, è come ne siano entrati in possesso. Probabile che ci sia almeno una terza persona se non un vero e proprio gruppo criminoso alle spalle che ha passato il tutto a Ylmaz e suo figlio. La polizia sta indagando anche perché la casa perquisita è sita a Wuppertal, distante da Costanza dove l’imputato lavorava. Per quale motivo proprio lì? Le forze dell’ordine sono al lavoro per mettere definitivamente alle spalle della famiglia Schumacher l’ennesima disavventura.