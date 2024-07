Verstappen furioso, non ne può più: la Red Bull trema

In un’intervista concessa al ‘Daily Mail’, Max Verstappen non ha risparmiato parole forti alla Red Bull: il pilota olandese fa tremare il suo team

Il Gran Premio d’Austria, che ha preceduto quello di ieri a Silverstone, non è andato secondo i piani della Red Bull che davanti al proprio pubblico avrebbe voluto festeggiare una bella vittoria ed invece ha visto trionfare la Mercedes di George Russell, vincitore di un GP per la seconda volta nella sua carriera.

Tanta delusione per Max Verstappen che fino a pochi giri dal traguardo finale sembrava aver la vittoria in tasca, ma il contatto con Lando Norris gli ha impedito di portare a casa la vittoria, finendo poi fuori dal podio in quinta posizione. Male, invece, Sergio Perez che ha chiuso la gara in settima posizione, infastidendo di nuovo la Red Bull per questo suo continuo rendimento altalenante.

Rispetto ad inizio stagione dove c’era entusiasmo e serenità, qualcosa sta cambiando in casa Red Bull in queste ultime settimane e non c’è più la tranquillità di un tempo. In particolare, sono aumentate le frizioni tra il team austriaco e la famiglia Verstappen e di recente ha lasciato strascichi polemici la decisione di non far partecipare Jos Verstappen alla Legends Parade organizzata dal Red Bull Ring, scatenando la dura reazione del pilota olandese che ha voluto mettere le cose in chiaro.

Formula 1, Verstappen contro la Red Bull: l’olandese è furioso

Il rapporto tra i Verstappen e la Red Bull si sta sempre di più incrinando e, dopo la lite in Bahrain, ce n’è stata un’altra tra Jos Verstappen, padre di Max, e il team principal della Red Bull Christian Horner che gli ha impedito di scendere in pista per la Legends Parade. Una decisione che ha scatenato varie reazioni e tutta una serie di dichiarazioni polemiche che non contribuiranno di certo alla serenità in casa del team austriaco.

Tanto Zak Brown della McLaren quanto Toto Wolff della Mercedes hanno criticato questa scelta, tanto che quest’ultimo ha definito “spiacevole” il fatto che un team abbia impedito ad un padre di guidare l’auto del figlio. A spegnere il fuoco ci ha provato Marko dichiarando come la Red Bull non ha alcun problema , ma la cosa non è andata giù a Max che in un’intervista concessa al ‘Daily Mail’ si è scagliato contro il suo team, mettendo le cose in chiaro.

Verstappen ha confermato ha avvertito il team principal in merito alla presenza del genitore: “Di sicuro mio padre non andrà da nessuna parte. Non viene più ad ogni singolo GP naturalmente, perché ha una famiglia e corre nei rally. Ma siamo una famiglia, mi è sempre stato vicino e questo non cambierà mai”.

Parole molto chiare da parte di Verstappen che fa sapere ad Horner di voler sempre il padre al suo fianco e che lui non potrà fare nulla per impedirlo. Una presa di posizione abbastanza netta da parte del pilota olandese che ha puntato i piedi, facendo tremare il team principal che dovrà prendere atto della cosa ed adeguarsi se non vuole causare ulteriori frizioni con l’olandese.