Copa America che emozioni! Le probabili formazioni di Argentina-Canada

Emozioni a non finire in esclusiva su SPORTITALIA: Argentina-Canada si giocherà stanotte e la semifinale può regalare spettacolo. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della sfida: lotta interessante. 4-4-2 per l’Albiceleste con Messi e Lautaro Martinez attaccanti dell’assetto. In cabina di regia confermati Enzo Fernandez e Mac Allister.

Argentina (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez; Messi, Lautaro Martinez. Ct: Scaloni.

Canada (4-2-3-1): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Osorio, Eustaquio; Laryea, David, Shaffelburg; Larin.