Djokovic, sfogo epico in mondovisione: passerà alla storia con queste parole, li ha distrutti

Novak Djokovic si lascia sfuggire parole al vetriolo in diretta televisiva a Wimbledon. Ne ha veramente per tutti

L’ultimo match degli ottavi di finale di Wimbledon ha visto non solo il trionfo di Novak Djokovic sul danese Holger Rune ma anche uno degli sfoghi più epici nella storia recente del tennis. Djokovic, conosciuto tanto per la sua bravura sul campo quanto per la sua schiettezza fuori dal campo, ha lasciato il segno con una dichiarazione che farà storia.

Djokovic ha dominato la partita, concludendola in modo quasi perfetto con un punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Rune non è riuscito a resistere alla pressione imposta da Nole che ha conquistato l’ennesima semifinale ai Championship della sua carriera.

L’epilogo del match è stato però caratterizzato dalle parole incendiarie di Djokovic durante l’intervista a bordo campo. Visibilmente irritato dall’atteggiamento dei tifosi presenti sul Centrale che avevano rumoreggiato contro di lui per tutta la durata della partita, Djokovic non ha esitato a esprimere il proprio disappunto.“Per tutte le persone che sono state rispettose, una buona serata. Per tutte quelle che hanno cercato di mancarmi di rispetto… una buuuona notte!” ha dichiarato con tono tagliente, lasciando ben poco spazio alle interpretazioni.

Djokovic, clamoroso a Wimbledon: attacco al pubblico

L’intervistatore, colto di sorpresa dall’intensità delle parole di Djokovic, ha cercato di approfondire la questione, chiedendo se davvero il numero 2 al mondo avesse percepito un comportamento ostile dagli spalti. Djokovic ha confermato senza esitazioni: “So che stavano applaudendo Holger, ma è stata solo una scusa per fischiare anche me”. Ha poi aggiunto un’ulteriore stoccata: “Non lo accetto. Sono nel tour da vent’anni. Ho giocato in ambienti molto più ostili, fidatevi. Voi ragazzi non potete toccarmi”.

Le parole di Djokovic non passeranno di certo inosservate. Non si era mai visto nulla di simile in un tempio sacro per il Tennis mondiale come il Centrale di Wimbledon. Djokovic non ha solo difeso la sua prestazione ma ha anche affermato con forza il suo diritto al rispetto di fronte all’ennesima presa di posizione ostile del pubblico nei suoi confronti.

Per chi ha assistito alla scena, è stato un momento indimenticabile. Il filmato di Djokovic che si rivolge al pubblico londinese in tono alquanto polemico ha fatto subito il giro dei social con gli utenti che, come al solito, si sono schierati in maniera opposta sull’episodio.

Novak Djokovic not happy with the crowd at Wimbledon after match with Rune “I know they were cheering for Rune but that’s an excuse to boo… I know all the tricks..” “I’ve played in much more hostile environments. You guys can’t touch me” 🥶 pic.twitter.com/pdnFFQwiGm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 8, 2024

A questo c’è curiosità nel vedere come il pubblico di Wimbledon accoglierà l’ex numero uno del mondo nel quarto di finale, in programma mercoledì 10 luglio, contro l’australiano De Minaur.