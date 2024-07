Euro2024, Spagna-Francia 2-1: Yamal e Olmo portano le Furie Rosse in finale

Vince e va in finale la Spagna di Luis De La Fuente che piega in rimonta 2-1 la Francia, favoritissima della vigilia di Euro2024. A ribaltare i transalpini ci pensano le grandi giocate di Yamal e Olmo. Ora le Furie Rosso attendono l’avversario della finale di Berlino prevista per domenica sera.

La cronaca della gara

Il primo tempo inizia subito nel segno della Francia che si porta subito in vantaggio sulla Spagna. Mbappé accelera sulla sinistra mette la palla al centro dove trova la testa di Randal Kolo Muani. Bleu avanti dopo meno di 10 minuto. La squadra di Deschamps sembra serena nel controllare le iniziative delle Furie Rosse. Tuttavia alla metà del primo tempo si scatena il talento purissimo degli spagnoli. Dal limite dell’area di rigore, da circa 20 metri, Yamal sposta la palla sul sinistro con una meravigliosa traiettoria a giro supera Maignan e fa 1-1.

La Spagna non si ferma e mette alle corde la Francia. Dopo quattro minuti va quindi in vantaggio. In area di rigore Dani Olmo con un dribbling meraviglioso in area di rigore e un destro forte e raddoppia. Le Furie Rosse spingono e rischiano anche di trovare qualche buona occasione per fare il terzo.

Nel secondo tempo, la Francia tiene il controllo del pallone, ma di fatto non trova mai delle vere occasioni. La Spagna, pur con tutte le assenze, riesce a controllare i transalpini che salutano mestamente Euro2024 con un solo gol fatto su azione. La Nazioanle iberica invece vola in finale grazie al talento dei suoi uomini più giovani. Due gol meravigliosi decidono una gara in realtà non ricchissima di occasioni.