Firma e nuova moto, svolta per Valentino Rossi: ha fatto tutto la Ducati

Ducati lavora anche per il futuro, e il Dottore ne approfitta: i dettagli dell’accordo

La MotoGp archivia anche il nono appuntamento stagionale. In Germania trionfa ancora una volta Pecco Bagnaia, che conquista la sua quarta vittoria consecutiva, la sesta nel mondiale, e vola al primo posto della classifica piloti superando Jorge Martin.

Sfortunato lo spagnolo che, in testa alla gara a due giri dalla fine è caduto alla prima curva, di fatto gettando all’aria il primo posto sia in gara che in classifica. Chiudono il podio dietro a Bagnaia i due fratelli Marquez, Marc e Alex nell’ordine, e poi Enea Bastianini davanti ad un ispirato Franco Morbidelli, che sembrar mai destinato a lasciare il team Pramac al termine della stagione.

Nel frattempo, soprattutto in virtù della pausa di quasi un mese che la MotoGp osserverà prima del prossimo Gran Premio previsto per il 4 agosto a Silverstone, prosegue il mercato.

Il domino è iniziato, senza dubbio, con l’annuncio di Marc Marquez in Ducati ufficiale dalla prossima stagione, notizia che sta continuando a coinvolgere un po’ alla volta tutti i piloti. Questa volta è il turno di un italiano, che continua in MotoGp con diversi dubbi.

Mercato piloti: Di Giannantonio firma, ma con quale moto?

Il trasferimento di Jorge Martin in Aprilia, come conseguenza di quello di Marquez i Ducati ufficiale, ha spinto Pramac a rivoluzionare l’intero assetto del team. Dalla prossima stagione, infatti, il team lascerà Ducati dopo vent’anni per passare a Yamaha, in una collaborazione nuova che vedrà la casa giapponese avere di nuovo quattro moto in pista.

Ducati, dunque, si ritroverà a dover prendere una decisione importante: a chi affidare la moto di ultima evoluzione (fino ad ora assegnata a Pramac)? Le ultime voci parlano del team VR46, che per la prima volta avrò una moto al pari di quella del team ufficiale. Il team di Valentino Rossi si è guadagnato la stima della casa di Borgo Panigale, che dopo l’annuncio del rinnovo contrattuale di Fabio Di Giannantonio, ha deciso di affidare al “Dottore” le moto più performanti. Il contratto di Di Giannantonio, come evidenziato da ‘Motorsport.com’, sarà direttamente con Ducati, che ha garantito al pilota romano che nel 2025 guiderà una Ducati ufficiale con il team VR46. Manca, dunque, solo l’annuncio.

Non si sa ancora, però, chi sarà il compagno di squadra di “Diggia”, visto che Marco Bezzecchi passerà in Aprilia al fianco di Jorge Martin.