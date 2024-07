Penalizzazione in campionato e inizio da incubo: momento nero per lo storico club

I campionati di calcio devono ancora iniziare ma questa estate rischia di passare alla storia come una delle più dure per i tifosi di una società inglese

Tutti gli occhi dei tifosi e degli appassionati di calcio in questo momento dell’estate sono rivolti soltanto sul calciomercato e sulle grandi competizioni per le Nazionali, che sono attualmente in corso, come Europei e Copa America. Tuttavia, uno sguardo ai campionati che inizieranno nel mese di agosto alcuni lo stanno già dando perché la trepidazione che si respira sempre quando manca poco alla ripartenza delle gare di club è unica ogni anno.

Nonostante ciò, ci sono anche i tifosi di una squadra che invece guardano con timore l’arrivo del nuovo campionato dato che sono a rischio di una corposa penalizzazione in classifica che rischierebbe di far partire subito la squadra con un passivo non facilmente colmabile. In questo mesetto di calciomercato che ci resta ancora da vivere prima della ripartenza dei campionati, questi tifosi saranno probabilmente più interessati alle news sulle vicende extra campo rispetto al mercato condotto dal club.

Da settimane in Inghilterra si vocifera che il Leicester City rischi una penalizzazione nella classifica della prossima Premier League per via della violazione di alcune regole sul fair play finanziario. Le indagini d’oltremanica hanno messo in luce i conti in rosso delle Foxes e ciò è stato quantificato in oltre 105 milioni di sterline negli ultimi tre anni. Si tratta di un limite che va contro alle regole imposte dalla FA alle sue squadre e questo potrebbe quindi costare molto caro.

Premier League, il Leicester City rischia 7 punti di penalizzazione: duro colpo per la neopromossa

I tifosi del Leicester soltanto poche settimane fa hanno esultato per il ritorno in Premier League con la vittoria della Championship, il campionato inglese di seconda divisione. Dopo un anno di “purgatorio” infatti gli ex campioni d’Inghilterra nel 2016 sono riusciti a tornare nel calcio che conta ma questo ritorno potrebbe essere parecchio più complicato del previsto.

Secondo quanto evidenziato da ‘Football Insider’ in caso di penalizzazione confermata da parte degli organi preposti si vocifera di un quantitativo di 7 punti che verrebbero sottratti in classifica sulla prossima stagione. Non si tratta senza dubbio di un bottino da poco contando che verrebbe inflitto ad una formazione neopromossa che dovrà quindi riuscire a colmare anche questo gap per riuscire a mantenere la categoria. Il primo turno di Premier per le Foxes sarà lunedì 19 agosto in casa contro il Tottenham.