Ribaltone Ferrari tra Leclerc e Sainz: cambia la classifica

Stravolgimento in casa Ferrari: tra Carlos Sainz e Charles Leclerc cambia completamente la prospettiva di classifica

La stagione di Formula 1 del 2024 continua a riservare sorprese e colpi di scena, non solo in pista ma anche dietro le quinte. Una delle storie più intriganti è quella del confronto interno alla Scuderia Ferrari, dove, eliminando il Gran Premio di Jeddah dai calcoli, emerge un dato sorprendente: Carlos Sainz, se non fosse stato per la sua assenza forzata a causa di un’appendicite, avrebbe ben undici punti in più del compagno di squadra Charles Leclerc.

Questo dato non solo ridisegna la classifica interna al team, ma solleva interrogativi cruciali sul futuro della squadra e sulle scelte strategiche della dirigenza. Carlos Sainz ha dovuto saltare il Gran Premio di Jeddah ad inizio stagione, a causa di un’appendicite, un imprevisto che ha sicuramente influenzato la sua posizione in classifica generale. Se si esclude questo singolo evento dalla stagione, la situazione appare radicalmente diversa: Sainz, con undici punti in più, sorpassa Leclerc mutando di fatto la prospettiva di percezione delle prestazioni dei due piloti.

Questo ribaltone statistico è devastante per Charles Leclerc, soprattutto considerando che la Ferrari ha scelto di puntare su di lui per il futuro, lasciando libero Sainz di esplorare altre opzioni a partire dal 2025. La domanda che sorge spontanea è se la scuderia di Maranello abbia davvero scelto il cavallo giusto su cui puntare.

La Ferrari, portando avanti la propria strategia a lungo termine, ha deciso di rinnovare la fiducia a Leclerc, un pilota più giovane e talentuoso su cui la scuderia ha investito enormemente. Tuttavia, i numeri rivelano una realtà che potrebbe mettere in discussione questa scelta. Se Sainz, nonostante l’assenza forzata, riesce a ottenere risultati comparabili, o addirittura superiori, a quelli di Leclerc, viene spontaneo chiedersi se la Ferrari stia effettivamente scommettendo sul pilota giusto.

Carlos Sainz e il confronto con Leclerc: un’occasione d’oro per altre scuderie

L’arrivo di Lewis Hamilton nel 2025 aggiunge ulteriore pressione su Leclerc. Il campione britannico, con la sua esperienza e il suo talento, sarà un punto di riferimento per la squadra e un competitor interno per Leclerc. La convivenza tra due prime donne potrebbe rivelarsi complessa, e la performance del monegasco dovrà essere impeccabile per giustificare la scelta della scuderia.

Per Carlos Sainz, il 2025 potrebbe rappresentare una nuova opportunità. Libero di cercare un nuovo sedile, il pilota spagnolo potrebbe diventare una pedina molto ambita nel mercato piloti. La sua consistenza e i risultati ottenuti con la Ferrari dimostrano che Sainz ha tutte le carte in regola per diventare un leader in un’altra squadra di vertice.

I numeri e le performance di questa stagione suggeriscono che Sainz meriti un’attenzione maggiore di quella riservatagli. Tuttavia, il potenziale di Leclerc, unito alla strategia a lungo termine del team, potrebbe ancora giustificare la scelta fatta dalla dirigenza.

Il dato che emerge dall’assenza di Jeddah (arrivati a metà stagione) è un elemento che aggiunge ulteriore complessità alla situazione in Ferrari. La stagione è ancora lunga e le dinamiche possono cambiare, ma una cosa è certa: la lotta interna tra Sainz e Leclerc continuerà a essere uno degli aspetti più affascinanti da seguire.