Sinner e non solo, si fa la storia a Wimbledon: è la prima volta, non era mai successo

Jannik Sinner a Wimbledon regala spettacolo e non è il solo: c’è spazio per una storica prima volta

Se il calcio ci ha riservato grandi delusioni, con l’uscita anzi tempo e in maniera ingloriosa della Nazionale da Euro 2024, l’Italia si sta riscattando con altri sport, eccome. E dopo i grandi europei di atletica, Jannik Sinner sta tenendo banco come numero uno del mondo nel tennis.

L’azzurro è giunto in vetta al ranking ATP un mese fa dopo un grande percorso nell’ultimo anno, ma l’intenzione dell’altoatesino è di scrivere lunghe pagine della sua leggenda. Da numero uno, ha già vinto il torneo di Halle e anche a Wimbledon si sta confermando in un grande stato di forma.

Ai Championships, ha raggiunto i quarti di finale con una certa scioltezza, garantendosi la conferma del primato anche alla fine del torneo. E adesso viene il bello. In vista lo scontro con Medvedev, per potersi poi aprire la strada verso l’eventuale rivincita con Alcaraz e la resa dei conti potenziale con Djokovic.

Non solo l’Italia sportiva osserva ammirata Sinner, ma anche tutto il mondo del tennis, che ha capito di trovarsi di fronte al dominatore, o a uno dei dominatori, dei prossimi anni. Il sogno di vincere per la prima volta Wimbledon, per un tennista italiano, dopo l’impresa sfiorata tre anni fa da Berrettini, potrebbe diventare realtà. Ma Sinner non è l’unico che sta facendo magie.

Non solo Sinner, l’Italtennis a Wimbledon esulta anche con Jasmine Paolini

Italia che si sta esaltando anche per il percorso, nel tabellone femminile, di una scatenata Jasmine Paolini. La recente finalista al Roland Garros conferma il suo momento di grazia in un 2024 pazzesco e a sua volta ha raggiunto i quarti di finale.

È la prima volta che il tennis italiano può vantare un rappresentante sia maschile che femminile nei quarti di Wimbledon. La Paolini sta confermando una crescita mentale e tecnica considerevole e a questo punto può non porsi più limiti. Un po’ di fortuna nel match degli ottavi contro la Keys, che si è infortunata nel terzo set quando sembrava avere il match in pugno. Ma la Paolini sta meritando di emergere. E se dovesse approdare in semifinale, entrerebbe clamorosamente nella top 5 WTA.