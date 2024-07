Aspettavamo Leo. E’ arrivato finalmente Leo. Perchè al minuto 51 della prima semifinale di Copa America, il calcio ha ritrovato il gol di Messi con la maglia dell’Argentina. Una gioia che in gara ufficiale mancava addirittura dal 17 ottobre 2023, con la doppietta al Perù.

Copa America, Argentina: il ritorno del 10

266 giorni dopo, il Capitano è tornato. Non un gol complicato certo, una deviazione decisiva su un tiro di Enzo Fernandez. Ma di buon auspicio in vista della finale di domenica a Miami. Contro Colombia o Uruguay, difficile dirlo. Ma a Leo forse poco importa. L’Argentina ci arriva bene, anche grazie al gol di Julian Alvarez che aveva aperto le danze al 22esimo. L’Arana torna titolare e ripaga immediatamente la fiducia di Scaloni. La scelta è lui, nonostante i gol di Lautaro. E in una squadra costruita con Di Maria, che domenica vivrà verosilmente l’ultimo ballo in Nazionale, magari con la coppa in mano, non è difficile capire perchè, anche guardando la qualità del suo gol. Infine, onore al Canada. Che a inizio partita ci prova e per il resto riesce quantomeno a non sbracare. Per la squadra di Marsch, questa Copa America era solo un punto di partenza e in tal senso l’esperimento è iniziato nel modo giusto. Sabato, la finalina. Mai come in questo caso utile. Un altro gradino da salire in vista del Mondiale in casa del 2026.